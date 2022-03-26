Перший мотоцикл Aston Martin надійшов у виробництво: він дуже нестандартний і дуже дорогий

Усього випустять сотню Aston Martin AMB 001 та 90 з них вже розкупили. Це один із найексклюзивніших мотоциклів у світі.

Новий Aston Martin AMB 001 нарешті почали випускати. Перший мотоцикл Aston Martin представили ще наприкінці 2019 року, але через пандемію коронавірусу запуск його виробництва кілька разів відкладали. Декілька екземплярів АМВ 001 вже доставлені покупцям, повідомляє офіційна сторінка Aston Martin в Instagram.

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[ + – ] Спортбайк відрізняється футуристичним дизайном Фото: Aston Martin

Спортбайк Aston Martin AMB 001 створювали спільно з британською компанією Brough Superior, що має більш ніж 100-річний досвід у створенні мотоциклів. Саме на Brough Superior їздив розвідник Лоуренс Аравійський, якого вважають першим у світі байкером.

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На підприємстві Brough Superior вручну зберуть рівно 100 AMB 001. Примітно, що 90 з них вже розкуплені за захмарною ціною 108 тис. євро – це один із найдорожчих серійних байків у світі.

[ + – ] Сидіння обшите дорогою шкірою Фото: Aston Martin

Мотоцикл Aston Martin призначений для гоночного треку та вийшов дуже нестандартним. Він має футуристичний дизайн, нетиповий для спортбайків. У конструкції широко використаний карбон, тому маса становить лише 180 кг. Сидіння обшите дорогою шкірою, як і крісла чотириколісних Aston Martin.

[ + – ] Aston Martin AMB 001 обладнано 1,0-літровим турбомотором Фото: Aston Martin

Aston Martin AMB 001 оснащений нестандартним 1,0-літровим турбомотом V2 потужністю 183 л. с. та 6-ступінчастою механічною КПП. Кожен двигун збирає один майстер та залишає на ньому свій автограф.

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