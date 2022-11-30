Украинские Mercedes-Benz: история уникальных спорткаров завода "Антонов" (фото)

Автомобиль "Киев-Спорт" напоминал знаменитый Mercedes-Benz 300 SL Gullwing. Спорткар выиграл множество гонок и даже попал на страницы французского автожурнала.

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Мало кто знает, что столичный завод "Антонов" в свое время проектировал инновационные автомобили. Украинские авиастроители еще 60 лет назад разработали самый настоящий спорткар "Киев-Спорт". Об уникальном авто рассказали на сайте ussr-autosport.

[ + – ] Обтекаемый кузов выполнили из легкого авиционного дюралюминия Фото: "За рулем"

Купе "Киев-Спорт" было создано в 1959 году под руководством инженера конструкторского бюро Антонова Юрия Земцова. Элегантный обтекаемый кузов изготовили из легкого авиационного дюралюминия, причем панели соединили заклепками.

Кузов установили его на раму из тоненьких стальных труб. Автомобиль весил меньше тонны. Интересно, что его двери поднимались вверх, как на знаменитом Mercedes-Benz 300 SL Gullwing.

[ + – ] Украинский спорткар успешно участвовал в гонках Фото: "За рулем"

"Киев-Спорт" оборудовали двигателем от "Москвича-407", однако мощность его увеличили до 75 л. c. А габаритные огни и некоторые другие детали заимствовали у самолетов Антонова.

[ + – ] Наряду с купе создали и кабриолет "Киев-Спорт" Фото: "За рулем"

С 1960 года украинский спорткар активно участвовал в соревнованиях,:гонщик Виктор Лихацкий на нем одержал пять побед и стал серебряным призером чемпионата УССР. Более того, автомобиль стал известным за границей и даже попал в известный французский автожурнал L’annee automobiles, как самое элегантное советское авто.

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Впоследствии на заводе Антонова изготовили еще два экземпляра "Киев-Спорт". Один из них был кабриолетом с двигателем от "Волги" ГАЗ-21 с увеличенной до 90 л. c. мощностью. Максимальная скорость составила 160 км/ч.

[ + – ] До наших дней сохранился лишь один экземпляр авто Фото: drive2.ru

Автомобили продолжили участвовать в различных гонках, но уже не так успешно. С 1962 года "Киев-Спорт" отправили на заслуженный отдых. До наших дней сохранился только один автомобиль, однако его состояние оставляет желать лучшего и нуждается в реставрации.

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