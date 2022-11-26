В интернете показали уникальные и малоизвестные внедорожники ЗАЗ-970 (фото)

Линейка ЗАЗ-970 насчитывала пять разных моделей повышенной проходимости. Внедорожники использовали агрегаты "горбатого" ЗАЗ-965.

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Опубликованы редкие активные фото уникальных авто семейства ЗАЗ-970. Их разработали 60 лет назад на Запорожском автозаводе. Об этом пишет сайт Car.

[ + – ] ЗАЗ-970 "Точило" Фото: Wikipedia

Разработка модели стартовала в 1961 году под руководством Льва Мурашова, который являлся автором первого прототипа "Запорожца". Руководство Запорожского автозавода активно поддерживало идею небольшой модели повышенной проходимости.

Первым увидел мир небольшой грузовик ЗАЗ-970, который получил прозвище "Точило". Автомобиль мог взять 350 кг груза и имел заднее расположение двигателя, как и "Запорожец".

[ + – ] Фургон ЗАЗ-970Б Фото: Wikipedia

Собственно, сам 27-сильный мотор и торсионную подвеску также позаимствовали у "горбатого" ЗАЗ-965. Максимальная скорость составила 70 км/ч, а среднее потребление горючего – всего 7,5 литра на 100 км.

Впоследствии в Запорожье были изготовлены фургон ЗАЗ-970Г, семиместный микроавтобус 970В и пикап 970Г. В 1962 году были разработаны полноприводные прототипы ЗАЗ-971 в двух вариантах длины.

[ + – ] Минивэн ЗАЗ-970В Фото: Wikipedia

Опробовали автомобили на острове Хортица и в Крыму, а для сравнения закупили импортный аналог Renault Estafette. Украинская разработка оказалась лучше и продемонстрировала отличные внедорожные качества. Автомобили также тестировали пробегом Запорожье-Джанкой.

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Впоследствии фургоны ЗАЗ даже обслуживали предприятия общественного питания и продовольственные базы в Киеве и Москве. Ежегодно планировали производить по 30 тыс. ЗАЗ-970 и 20 тыс. полноприводных ЗАЗ-971. Интересно, что автомобиль мог быть даже немного дешевле "горбатого".

[ + – ] Полноприводной ЗАЗ-971Д Фото: Wikipedia

Однако все выпускать новинку было негде – мощности автозавода были заняты из-за производства "Запорожцев". Но главной причиной отказа от ЗАЗ-970 стал другой украинский автомобиль ЛуАЗ-969. Он также использовал агрегаты "Запорожца" и власти предпочли именно его, ведь он более подходил для нужд армии.

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