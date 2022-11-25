Ford из Харькова: какими были самые первые автомобили украинского производства (фото)

В начале 30-х годов в Харькове выпускали автомобили марки Ford. На украинском предприятии наладили сборку как легковых, так и грузовых моделей.

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Мало кто знает, что легковые автомобили в Украине производили более 90 лет назад. Автопроизводство наладили в Харькове, причем собирали как лицензионные иномарки, так и модели собственной конструкции. Об этом рассказывает сайт Balakliets

[ + – ] Грузовик Ford AA Фото: Ford

Харьковский автосборочный завод запустили 93 года назад – в ноябре 1929 года там наладили выпуск автомобилей марки Ford. Советское правительство подписало договор с американским концерном и приобрело лицензию на легковой автомобиль Ford Model A и грузовик Ford AA.

Для массового производства Ford начали строить большой завод в Нижнем Новгороде – будущий ГАЗ. Пока его возводили, автомобили должны были собирать из американских машинокомплектов на ряде других предприятий.

Именно в Харьков отправили первую сотню машинокомплектов, из которых к концу 1929 года составили 10 легковых Ford A в кузове двухдверный седан и 90 Ford AA грузоподъемностью в полторы тонны. Производство автомобилей продолжалось до запуска конвейера на ГАЗе в 1932 году — тогда их переименовали в ГАЗ-А и ГАЗ-АА.

[ + – ] Грузовик "Украина-4" Фото: autocentre.ua

Однако на этом история автопрома в Харькове не окончилась. последствии на предприятии даже пытались создавать модели своей конструкции. В частности, в конце 1931 года представили грузовик "Украина-4".

Автомобиль грузоподъемностью 4 тонны был разработан на базе итальянской Lancia, однако использовал исключительно отечественные материалы. Его оборудовали шестицилиндровым двигателем мощностью 70 л. с., а максимальная скорость составила 50 км/ч.

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Для своего времени Украина была достаточно инновационной, однако советская власть не выделила финансирование проекта. Изготовили только два грузовика.

Ранее Фокус рассказывал, что в Харькове в начале 30-х разработали и первый украинский мотоцикл – его выпустили тиражом в 300 экземпляров.