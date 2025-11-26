Знаменитый классический спорткар Ford 30-х вернули в производство (фото)

Культовый Ford V8 30-х годов возвращается на рынок. Спортивное авто оснастили мощным двигателем от Mustang.

Новый Ford V8 будут выпускать не в США — его возродила компания Iconic Auto Sports из Аргентины. Спорткар, который назвали SP40 Restomod Speedster, будут собирать небольшими партиями под заказ. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Родстер воссоздали до мельчайших деталей

Воссоздать решили Ford V8 1934 года в исполнении Model 40 Custom Speedster. Такой двухместный родстер создали специально для сына Генри Форда, Эдсела.

Салон Ford V8 отделан кожей и деревом

Современный SP40 Restomod Speedster повторяет дизайн оригинального Ford V8. Спорткар имеет длинный капот и открытые колеса. Впрочем, его кузов изготовили из карбона, а оптика светодиодная.

Важно

Темная лошадка: в Украине появился новейший заряженный Ford Mustang на 500 сил (фото)

Салон SP40 Restomod Speedster украсили кожей и деревом. Покупатели смогут кастомизировать авто — выбрать особый цвет или отделку.

Відео дня

5,0-литровый V8 позаимствовали у Ford Mustang

Под капотом установили современный 5,0-литровый V8 от Ford Mustang. Его 480 л. с. вполне достаточно для авто массой всего 1190 кг. Для сравнения: оригинальная модель имела 120-сильную восьмерку. Новый Ford V8 получил 5-ступенчатую механическую КПП, независимую подвеску всех колес и тормоза Brembo.

Кузов спорткара изготовлен из карбона

Стоит отметить, что Ford V8 является знаковым для всего американского автопрома. Это первая доступная модель с мощным V8 под капотом и именно ее считают предтечей знаменитых масл-каров вроде Ford Mustang или Chevrolet Camaro. С 1932 по 1949 год выпустили 7,5 миллиона Ford V8 всех версий.

Между прочим, недавно сняли с производства Ford Focus. Новое поколение знаменитой модели не планируется.

Также Фокус рассказывал, что украинцы превратили старую "Волгу" в Dodge Charger из фильма "Форсаж".