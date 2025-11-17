Массовый Ford Focus сняли с производства: что предложат ему на смену (фото)

Популярный Ford Focus покинул конвейер после 27 лет производства. Ему готовят преемника, однако он будет кардинально другим.

Последний Ford Focus выпустили на предприятии в немецком городе Саарлуи 15 ноября. Об этом сообщает издание Autocar.

Прекращение производства Ford Focus анонсировали еще в 2022 году даже несмотря на то, что спрос на модель на европейском рынке был довольно высоким. В частности, в 2024 году продали 85 тыс. авто, а в 2023 — более 100 тыс.

Первый Ford Focus дебютировал в 1998 году Фото: Ford

Причина отказа от Focus — новая стратегия Ford, которая делает ставку на кроссоверы и пикапы, поскольку они имеют более высокую рентабельность, чем компактные хэтчбеки. Ранее именно по этой причине сняли с производства и младший Ford Fiesta.

Именно небольшой кроссовер ожидается на замену Ford Focus, однако пока не известно, сохранит ли он название. Отмечается, что он займет нишу между Ford Puma и Kuga и будет доступен в гибридных и электрических версиях.

Напомним, что Ford Focus дебютировал в 1998 году и пришел на смену Escort. Это одна из самых массовых моделей марки — за 27 лет выпустили более 12 миллионов авто четырех поколений.

