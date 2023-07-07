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Авто

Ford прекратил выпуск одной из самых популярных своих моделей: названы причины

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Фото: Ford | С 1976 года выпущено 18 миллионов Ford Fiesta

Ford Fiesta — одна из самых массовых моделей за всю историю марки. С 1976 года выпущено 18 миллионов автомобилей семи поколений.

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Ford Fiesta ушел в историю. Последний экземпляр сошел с конвейера в немецком Кельне сегодня, 7 июля. Об этом сообщает издание Autocar.

Два последних выпущенных Ford Fiesta отправятся в музеи. Вместо хэтчбека на конвейер в Кельне встанет новый электрокроссовер Ford Explorer.

Ford Fiesta, хэтчбек Ford, Ford Focus Fullscreen
Нынешнее поколение Ford Fiesta собирали с 2017 года
Фото: Ford

Замена Fiesta электрическим кроссовером символичная – это наглядное подтверждение одной из причин отказа от модели. Спрос на хэтчбеки снижается в последнее время и даже в компактном сегменте покупатели выбирают кроссоверы.

Еще недавно хэтчбек Ford Fiesta был в лидерах европейского авторынка, а теперь модель не попадает в ТОП-10. По этой же причине вскоре снимут с производства и Ford Focus.

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Второй причиной отказа от модели называют скорое внедрение новых экологических норм Евро-7. Они потребуют установки дорогостоящего оборудования, которое приведет к подорожанию бюджетным моделей. Их разработку попросту стала невыгодной и другие автопроизводители также отказываются от компактных авто.

Ford Fiesta выпускали с 1976 года и всего собрано свыше 18 миллионов авто семи поколений — это одна из самых популярных моделей в истори марки. Нынешняя генерация Fiesta была представлена в 2017 году.

Ранее Фокус сообщал, что на европейский рынок вышел новый Ford Bronco. Модель будет доступна только в дорогих версиях.

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