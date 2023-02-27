Skoda собирается прекратить выпуск трех популярных моделей: названа причина

Эти три популярные модели станут выгодными для производства, если новый экологический стандарт Евро-7 будет принят. Некоторые автомобили с ДВС могут заменить электромобилями.

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Skoda могут прекратить выпускать три своих популярных модели авто. В этом виноват новый экологический стандарт Евро-7. Об этом рассказали на сайте Motor.es.

Экологические требования по стандарту Евро-7 не понравились многим автопроизводителям. Из-за них выпуск бюджетных моделей становится слишком дорогим.

Профсоюзы Skoda уже заявили, что бренд может прекратить производство трех моделей. Две из них невероятно популярны в Европе.

В 2025 году в Брюсселе состоится встреча, на которой будет обсужден вопрос внедрения стандарта Евро-7. Именно там автопроизводители смогут высказать свое мнение.

Председатель производственного совета Skoda Ярослав Повшик поделился, что модели Kamiq, Scala и Fabia могут снять с конвейера. Из-за этого бренд потеряет огромную долю прибыли.

[ + – ] Skoda Fabia станет невыгодной для производства Фото: Skoda

Эти три модели составляют внушительный 31% от общего объема продаж производителя. Новый стандарт Евро-7 сделает их производство нецелесообразным.

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С похожими проблемами столкнуться и другие автопроизводители. В частности, бренды концерна Volkswagen AG также могут лишиться своих бюджетных моделей авто.

Ранее Фокус писал, что Bentley прекратят выпуск моделей с 6,0-литровым турбированным W12.