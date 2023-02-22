Bentley отказываются от своих самых мощных моделей: названа причина

Двигатель Bentley W12 выпускают с 2003 года. Им оснащают топовые версии Bentayga, Continental GT и Flying Spur, а ранее этот мотор также устанавливали на Audi и Volkswagen.

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Bentley прекратят выпуск моделей с 6,0-литровым турбированным W12. Производство двигателя прекратят в апреле 2024 года. Об этом сообщает официальный сайт британского бренда.

Причиной такого решения является забота об экологии. Двигатель W12 не впишется в новые эко-стандарты Евро-7 и его решили не дорабатывать, а сконцентрироваться на моторах V8 и гибридных установках с V6. А с 2030 года все Bentley станут электрическими.

[ + – ] Двигатель Bentley W12 собирают вручную Фото: Bentley

На данный момент 6,0-литровые W12 мощностью 635-660 л. с. устанавливают на топовые версии Bentley Bentayga, Continental GT и Flying Spur. Двигатели собирают вручную за 6,5 часов.

Своего рода прощальной моделью с W12 Bentley Mulliner Batur. Эксклюзивное купе получило 750-сильную версию мотора и стало самым мощным серийным авто за всю историю марки.

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Двигатель W12 объемом 6,0 л дебютировал еще в 2003 году, а в 2015 году представили его второе поколения. Всего выпущено 105 тысяч Bentley с этим мотором, а еще его устанавливали на Audi A8, Volkswagen Phaeton и Touareg.

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