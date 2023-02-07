Самый популярный кроссовер Ford могут снять с производства: названа причина

Будущее Ford Kuga и Escape под большим вопросом. Производитель планирует сделать ставку на большие кроссоверы и пикапы, а компактным моделям будут уделять меньше внимания.

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Ford продолжает реорганизацию своей линейки и ликвидирует все больше моделей. Теперь стало известно, что с производства могут снять кроссовер Ford Kuga и его заокеанского брата-близнеца Escape. На это намекнул СЕО американского концерна Джим Фарли, подбивая итоги 2022 года, сообщает сайт Ford Authority.

Как ни странно, Джим Фарли считает сегмент компактных кроссоверов с двигателями внутреннего сгорания малоперспективным. Именно в этом классе представлены Toyota RAV4, Honda CR-V и Hyundai Tucson, вошедшие в ТОП-10 самых популярных моделей 2022 года.

[ + – ] Ford Kuga выпускают с 2008 года Фото: Ford

"Мы не будем представлены в сегменте пятиместных компактных кроссоверов потому, что Ford попробовал свои силы с моделями, оснащенными двигателями внутреннего сгорания, но это не сработало. Вместо этого, мы будем играть важную роль в сегментах больших авто и коммерческих пикапов", — подчеркнул Джим Фарли.

Следует подчеркнуть, что выступление СЕО Ford относится к бензиновым моделям. Дело в том, что вскоре в классе компактных кроссоверов появится новый электромобиль марки – он и станет преемником Ford Escape и Kuga.

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Примечательно, что Ford Kuga/Escape является самым популярным кроссовером американской марки. В 2022 году было продано более 240 тысяч этих авто, а в 2021 – свыше 250 тыс. Модель известна с 2008 года и сейчас выпускают уже третье ее поколение. Недавно кроссовер обновили, поэтому в ближайшие годы он еще будет представлен на рынке.

Это не первая массовая модель Ford, которую снимут с производства. Ранее было заявлено о скором прекращении выпуска Ford Focus и Fiesta.

Также Фокус сообщал, что Mazda может прекратить выпуск своей самой популярной модели.