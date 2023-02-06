За удлиненным Suzuki Jimny 2023 выстроились очереди еще до старта продаж (фото)

Пятидверный Suzuki Jimny удлинен на 34 см, что сделало его просторнее внутри и увеличило объем багажника. Модель дебютировала в бензиновой версии, но для европейского рынка готовят гибрид.

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Спрос на первый в истории пятидверный Suzuki Jimny бьет рекорды. Удлиненная версия модели собрала 15 000 предварительных заказов еще до официального старта продаж. Об этом сообщает сайт Zee News.

Заказы на новый Suzuki Jimny 2023 начали принимать 15 дней назад. Пока забронировать внедорожник можно только в Индии, ведь именно там будут выпускать модель. Получается, ежедневно желание купить Suzuki Jimny изъявляли в среднем по 1000 человек.

[ + – ] Пятидверная версия удлинена на 34 см Фото: Suzuki

Напомним, что пятидверный Suzuki Jimny примерно на 340 мм длиннее стандартной версии – достигает 3985 мм в длину при колесной базе 2590 мм. Это сделало авто просторнее и увеличило его багажник.

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На индийском рынке удлиненный Suzuki Jimny предложат в двух версиях. Базовый вариант Zeta получил кондиционер, аудиосистему, круиз-контроль и 7-дюймовый тачскрин. В топовой Alpha, версии экран уже 9-дюймовый, предусмотрены литые диски, диодные фары, климат-контроль и навигация.

[ + – ] В топовой комплектации предусмотрен 9-дюймовый тачскрин Фото: Suzuki

Новый Suzuki Jimny дебютировал с 1,5-литровым бензиновым двигателем на 102 л. с., но для европейского рынка его должны дополнить "мягкой" гибридной установкой. Предложены версии с 5-ступенчатой механической и 4-ступенчатой автоматической КПП, а полный привод дополнен понижающей передачей.

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