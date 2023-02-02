Suzuki показали семейное авто с "начинкой" от Toyota и расходом 4,4 л на 100 км (фото)

Suzuki Swace предложен исключительно в кузове универсал. Модель С-класса оснащена гибридной силовой установкой мощностью 140 л. с.

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Презентован новый Suzuki Swace 2023 модельного года. Универсал С-класса прошел плановую модернизацию и поступает в продажу на европейском рынке по цене от 35 795 евро. Об этом сообщает официальный сайт Suzuki.

[ + – ] Универсал выпускают только в гибридной версии Фото: Suzuki

Как и прежде, Suzuki Swace является братом-близнецом Toyota Corolla и доступен исключительно в кузове универсал. Поскольку Corolla недавно была обновлена, то теперь фейслифтинг прошла и родственная модель. Она узнается по измененным фарам и фонарям, а также заднему бамперу с хромированным молдингом.

[ + – ] Виртуальная панель приборов стала стандартной Фото: Suzuki

В салоне теперь уже в базовой версии установлена виртуальная панель приборов. Также предусмотрена новая мультимедийная система с 8,0-дюймовым сенсорным дисплеем, а USB-портов внутри четыре. У универсала большой багажник объемом 598-1591 л.

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Базовая комплектация Suzuki Swace довольно богатая климат-контроль, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль, подогрев сидений и руля, системы автоматического торможения и контроля разметки. Топовый вариант добавляет беспроводную зарядку для смартфонов и мониторинг "слепых" зон.

[ + – ] Объем багажника составляет 598-1591 л Фото: Suzuki

Универсал Suzuki Swace по-прежнему доступен только в гибридном исполнении, но стал мощнее. Бензиновая 1,8-литровая четверка и электрокомотор теперь суммарно развивают 140 л. с. Теперь разгон до 100 км/ч занимает 9,4 с, а средний расход топлива составляет 4,4 л/100 км.

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