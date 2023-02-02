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Авто

Suzuki показали семейное авто с "начинкой" от Toyota и расходом 4,4 л на 100 км (фото)

Suzuki Swace 2023, Suzuki Swace, новый Suzuki Swace, универсал Suzuki, Toyota Corolla
Фото: Suzuki | Suzuki Swace является близнецом Toyota Corolla

Suzuki Swace предложен исключительно в кузове универсал. Модель С-класса оснащена гибридной силовой установкой мощностью 140 л. с.

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Презентован новый Suzuki Swace 2023 модельного года. Универсал С-класса прошел плановую модернизацию и поступает в продажу на европейском рынке по цене от 35 795 евро. Об этом сообщает официальный сайт Suzuki.

Suzuki Swace 2023, Suzuki Swace, новый Suzuki Swace, универсал Suzuki, Toyota Corolla Fullscreen
Универсал выпускают только в гибридной версии
Фото: Suzuki

Как и прежде, Suzuki Swace является братом-близнецом Toyota Corolla и доступен исключительно в кузове универсал. Поскольку Corolla недавно была обновлена, то теперь фейслифтинг прошла и родственная модель. Она узнается по измененным фарам и фонарям, а также заднему бамперу с хромированным молдингом.

Suzuki Swace 2023, Suzuki Swace, новый Suzuki Swace, универсал Suzuki, Toyota Corolla Fullscreen
Виртуальная панель приборов стала стандартной
Фото: Suzuki

В салоне теперь уже в базовой версии установлена виртуальная панель приборов. Также предусмотрена новая мультимедийная система с 8,0-дюймовым сенсорным дисплеем, а USB-портов внутри четыре. У универсала большой багажник объемом 598-1591 л.

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Базовая комплектация Suzuki Swace довольно богатая климат-контроль, камера заднего вида, адаптивный круиз-контроль, подогрев сидений и руля, системы автоматического торможения и контроля разметки. Топовый вариант добавляет беспроводную зарядку для смартфонов и мониторинг "слепых" зон.

Suzuki Swace 2023, Suzuki Swace, новый Suzuki Swace, универсал Suzuki, Toyota Corolla Fullscreen
Объем багажника составляет 598-1591 л
Фото: Suzuki

Универсал Suzuki Swace по-прежнему доступен только в гибридном исполнении, но стал мощнее. Бензиновая 1,8-литровая четверка и электрокомотор теперь суммарно развивают 140 л. с. Теперь разгон до 100 км/ч занимает 9,4 с, а средний расход топлива составляет 4,4 л/100 км.

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