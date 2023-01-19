Возвращение легенды: новый Suzuki Grand Vitara поступает в продажу по всему миру (фото)

Suzuki Grand Vitara возродили в формате компактного кроссовера стоимостью от 13 750 долларов. Модель богато оснащена и предложена в бензиновой и гибридной версиях.

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Новый Suzuki Grand Vitara выходит на глобальный рынок. Возрожденную модель будут продавать в более, чем 60 странах мира. Об этом сообщает официальный сайт японской марки.

[ + – ] Модель планируют продавать в более, чем 60 странах мира Фото: Suzuki

Suzuki Grand Vitara возродили в прошлом году в формате компактного и недорогого кроссовера. До недавнего времени модель продавалась только в Индии (именно там ее выпускают) и там за несколько месяцев разошлась тиражом в 23 000 экземпляров.

На первом этапе кроссовер Suzuki будут продавать в соседних с Индией странах и в Латинской Америке, а затем географию модели расширят. Цена Suzuki Grand Vitara составляет от 13 750 до 24 000 долларов.

[ + – ] Кроссовер стоит от 13 750 долларов Фото: Suzuki

Новый Suzuki Grand Vitara 2023 — подробности возрожденного кроссовера

Возрожденный Suzuki Grand Vitara — компактный кроссовер, разработанный на платформе Toyota Hyryder. Дизайн авто выполнен в новом фирменном стиле — с раздутыми колесными арками, широкой решеткой радиатора и "двухэтажными" диодными фарами.

[ + – ] Модель доступна в бензиновой и гибридной версиях Фото: Suzuki

Размеры Suzuki Grand Vitara 2023:

Длина — 4345мм

Ширина — 1795 мм

Высота — 1645 мм

Колесная база — 2600 мм

Салон Suzuki Grand Vitara декорирован искусственной кожей. У задних сидений регулируется угол наклона спинок.

[ + – ] Топовая версия получила виртуальную панель приборов и 9-дюймовый тачскрин Фото: Suzuki

Топовые версии модели получили виртуальную панель приборов, 9-дюймовый тачскрин и проекцию на лобовое стекло. Также комплектация Suzuki Grand Vitara включает бесключевой доступ, климат-контроль, круиз-контроль, панорамную крышу, камеры кругового обзора, вентиляцию сидений.

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Характеристики Suzuki Grand Vitara 2023

Базовый кроссовер оснащают 1,5-литровым бензиновым двигателем на 102 л. с. с 48-вольтной "мягкой" гибридной установкой. Он расходует 4,7 л/100 км с передним приводом и 5,1 л/100 км — с полным. На выбор предложены 6-ступенчатая механическая КПП и вариатор.

[ + – ] Передние сиденья можно дополнить вентиляцией Фото: Suzuki

Доступен и полноценный 116-сильный гибрид с 1,5-литровой четверкой и электромотором. Такой Suzuki Grand Vitara комплектуется вариатором, а его расход топлива составляет 3,5 л/100 км.

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