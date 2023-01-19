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Возвращение легенды: новый Suzuki Grand Vitara поступает в продажу по всему миру (фото)

Новый Suzuki Grand Vitara, Suzuki Grand Vitara, Suzuki Grand Vitara 2023, кроссовер Suzuki
Фото: Suzuki | Suzuki Grand Vitara стал компактным кроссовером

Suzuki Grand Vitara возродили в формате компактного кроссовера стоимостью от 13 750 долларов. Модель богато оснащена и предложена в бензиновой и гибридной версиях.

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Новый Suzuki Grand Vitara выходит на глобальный рынок. Возрожденную модель будут продавать в более, чем 60 странах мира. Об этом сообщает официальный сайт японской марки.

Новый Suzuki Grand Vitara, Suzuki Grand Vitara, Suzuki Grand Vitara 2023, кроссовер Suzuki Fullscreen
Модель планируют продавать в более, чем 60 странах мира
Фото: Suzuki

Suzuki Grand Vitara возродили в прошлом году в формате компактного и недорогого кроссовера. До недавнего времени модель продавалась только в Индии (именно там ее выпускают) и там за несколько месяцев разошлась тиражом в 23 000 экземпляров.

На первом этапе кроссовер Suzuki будут продавать в соседних с Индией странах и в Латинской Америке, а затем географию модели расширят. Цена Suzuki Grand Vitara составляет от 13 750 до 24 000 долларов.

Новый Suzuki Grand Vitara, Suzuki Grand Vitara, Suzuki Grand Vitara 2023, кроссовер Suzuki Fullscreen
Кроссовер стоит от 13 750 долларов
Фото: Suzuki

Новый Suzuki Grand Vitara 2023 — подробности возрожденного кроссовера

Возрожденный Suzuki Grand Vitara — компактный кроссовер, разработанный на платформе Toyota Hyryder. Дизайн авто выполнен в новом фирменном стиле — с раздутыми колесными арками, широкой решеткой радиатора и "двухэтажными" диодными фарами.

Новый Suzuki Grand Vitara, Suzuki Grand Vitara, Suzuki Grand Vitara 2023, кроссовер Suzuki Fullscreen
Модель доступна в бензиновой и гибридной версиях
Фото: Suzuki

Размеры Suzuki Grand Vitara 2023:

  • Длина — 4345мм
  • Ширина — 1795 мм
  • Высота — 1645 мм
  • Колесная база — 2600 мм

Салон Suzuki Grand Vitara декорирован искусственной кожей. У задних сидений регулируется угол наклона спинок.

Новый Suzuki Grand Vitara, Suzuki Grand Vitara, Suzuki Grand Vitara 2023, кроссовер Suzuki Fullscreen
Топовая версия получила виртуальную панель приборов и 9-дюймовый тачскрин
Фото: Suzuki

Топовые версии модели получили виртуальную панель приборов, 9-дюймовый тачскрин и проекцию на лобовое стекло. Также комплектация Suzuki Grand Vitara включает бесключевой доступ, климат-контроль, круиз-контроль, панорамную крышу, камеры кругового обзора, вентиляцию сидений.

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Характеристики Suzuki Grand Vitara 2023

Базовый кроссовер оснащают 1,5-литровым бензиновым двигателем на 102 л. с. с 48-вольтной "мягкой" гибридной установкой. Он расходует 4,7 л/100 км с передним приводом и 5,1 л/100 км — с полным. На выбор предложены 6-ступенчатая механическая КПП и вариатор.

Новый Suzuki Grand Vitara, Suzuki Grand Vitara, Suzuki Grand Vitara 2023, кроссовер Suzuki Fullscreen
Передние сиденья можно дополнить вентиляцией
Фото: Suzuki

Доступен и полноценный 116-сильный гибрид с 1,5-литровой четверкой и электромотором. Такой Suzuki Grand Vitara комплектуется вариатором, а его расход топлива составляет 3,5 л/100 км.

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