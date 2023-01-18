Украинский Suzuki Jimny: в интернете показали редчайший внедорожник ЛуАЗ (фото)

ЛуАЗ-1301 построили на агрегатах "Таврии" и планировали оснащать моторами мощностью от 51 до 70 л. с. Всего выпустили менее полусотни внедорожников.

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В интернете опубликовали снимки раритетного ЛуАЗ-1301. Внедорожник планировался как преемник знаменитой "Волыни", но его полномасштабное производство так и не удалось наладить. Об этом пишет сайт Hyser.

[ + – ] Кузов авто выполнили из пластика

Внедорожник ЛуАЗ-1301 начали создавать на Луцком автозаводе в 1984 году. Из-за финансовых проблем в 90-х разработка модели затянулась и финальный ее вариант был готов только к 2002 году. Планировали выпускать по 1000 машин в год, но в итоге удалось собрать только 43 ЛуАЗ-1301 и проект закрыли. Большинство машин хранятся в заводской и частных коллекциях.

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Украинский внедорожник длиной 3,6 м мог вполне стать недорогой альтернативой сопоставимому по размерам Suzuki Jimny. Его угловатый кузов выполнили из пластика, а многие агрегаты и детали салона взяли у "Таврии". В этом нет ничего удивительного, ведь и "Волынь" использовала комплектующие от "Запорожца".

[ + – ] Детали салона позаимствованы у "Таврии"

ЛуАЗ-1301 использовал двигатели ЗАЗ объемом 1,1 л (51 л. с.) и 1,2 л (53 л. с.), а его максимальная скорость составляла 137 км/ч. В перспективе также планировали использовать 1,3-литровый мотор от Daewoo Sens мощностью 58-70 л. с.

[ + – ] Шестиколесный пикап ЛуАЗ-1301

Механическую 5-ступенчатую КПП и детали полноприводной трансмиссии позаимствовали у ВАЗ. Внедорожник ЛуАЗ-1301 получил независимую подвеску всех колес и передние дисковые тормоза. Также были созданы экспериментальный прототип с пневмпоподвеской и даже шестиколесный пикап грузоподъемностью 800 кг.

Ранее Фокус рассказывал, что ЛуАЗ готовятся возродить, но в формате недорогого электромобиля. Первый прототип модели уже представлен.

Также мы писали про первый украинский электромобиль. Его выпускали 75 лет назад во Львове.