Українська Suzuki Jimny: в інтернеті показали рідкісний позашляховик ЛуАЗ (фото)

ЛуАЗ-1301 збудували на агрегатах "Таврії" та планували оснащувати моторами потужністю від 51 до 70 к. с. Усього випустили менше ніж півсотні позашляховиків.

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В інтернеті опублікували знімки раритетного "ЛуАЗ-1301". Позашляховик планувався як наступник знаменитої "Волині", але його повномасштабне виробництво так і не вдалося налагодити. Про це пише сайт Hyser.

[ + – ] Кузов авто виконали із пластику

Позашляховик ЛуАЗ-1301 почали створювати на Луцькому автозаводі у 1984 році. Через фінансові проблеми у 90-х розробка моделі затягнулася і фінальний її варіант був готовий лише до 2002 року. Планували випускати по 1000 машин на рік, але в результаті вдалося зібрати лише 43 ЛуАЗ-1301 та проєкт закрили. Більшість машин зберігаються у заводській та приватних колекціях.

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Український позашляховик довжиною 3,6 м міг цілком стати недорогою альтернативою порівнянному за розмірами Suzuki Jimny. Його незграбний кузов виконали з пластику, а багато агрегатів і деталей салону взяли у "Таврії". У цьому немає нічого дивного, адже і "Волинь" використала комплектуючі від "Запорожця".

[ + – ] Деталі салону запозичені у "Таврії"

ЛуАЗ-1301 використовував двигуни ЗАЗ об'ємом 1,1 л (51 к. с.) та 1,2 л (53 к. с.), а його максимальна швидкість становила 137 км/год. У перспективі також планували використовувати 1,3-літровий двигун від Daewoo Sens потужністю 58-70 к. с.

[ + – ] Шестиколісний пікап ЛуАЗ-1301

Механічну 5-ступінчасту КПП та деталі повнопривідної трансмісії запозичили у ВАЗ. Позашляховик ЛуАЗ-1301 отримав незалежну підвіску всіх коліс та передні дискові гальма. Також були створені експериментальний прототип з пневмпідвіскою і навіть шестиколісний пікап вантажопідйомністю 800 кг.

Раніше Фокус розповідав, що ЛуАЗ готуються відродити, але у форматі недорогого електромобіля. Перший прототип моделі вже представлено.

Також ми писали про перший український електромобіль. Його випускали 75 років тому у Львові.