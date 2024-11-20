Данина легенді: Jeep представив сучасний Willys (фото)

Новий Jeep Wrangler 4xe Willys '41 вирізняється кольором хакі та особливим внутрішнім оздобленням. Позашляховик доступний лише в плагін-гібридній версії.

Лінійку Jeep Wrangler 2025 поповнила нова версія 4xe Willys '41. Позашляховик у ретростилі надходить у продаж в США за ціною від 59 930 доларів. Про нього розповіли на офіційному сайті автовиробника.

Позашляховик пофарбували в колір хакі Фото: Stellantis

За назвою неважко догадатися, що новий Jeep Wrangler є трибютом легендарному Willys. Позашляховик виконали в стилістиці знаменитого предка. Зокрема, його кузов пофарбували в колір хакі та прикрасили написами зі шрифтом, який використовувався у 1940-х роках.

Модель пропонують лише в гібридному виконанні Фото: Stellantis

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Позашляхова легенда: тест-драйв нового Jeep Wrangler

Також Jeep Wrangler Willys '41 отримав особливі сталеві диски із 33-дюймовими позашляховими шинами. Салон позашляховика оздобили особливою бежевою тканиною, а важіль КПП прикрасили написом '41 (він натякає, що Willys почали випускати в 1941 році).

Сидіння обшили бежевою тканиною Фото: Stellantis

А от технічна "начинка" в Jeep Wrangler 4xe Willys сучасна. Позашляховик пропонують виключно в 380-сильному плагін-гібридному виконанні. Автомобіль здатен подолати 34 км на електротязі та витрачає 4,8 л на 100 км у змішаному циклі.

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