Завширшки з мотоцикл: який вигляд має найвужчий Jeep (фото, відео)

Jeep Wrangler розрізали поздовжньо та вийняли центральну частину кузова та шасі. Позашляховик зберіг 3,6-літровий V6 на 280 сил.

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У Марокко виявили дуже незвичний Jeep Wrangler. Його ширина становить приблизно метр. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Нестандартний тюнінг Jeep Wrangler виконали на замовлення марокканського авто колекціонера. За основу взяли позашляховик минулого покоління (JK).

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Позашляхова легенда: тест-драйв нового Jeep Wrangler

На фото Jeep Wrangler виглядає, ніби створений штучним інтелектом, проте це реальне авто. Позашляховик розрізали поздовжньо і вийняли центральну секцію кузова та шасі, а потім зварили назад частини, які залишилися. Вийшло авто завширшки з мотоцикл.

Позашляховик важкий в керуванні Фото: скриншот / YouTube

Найвужчий Jeep Wrangler позбувся фірмової решітки радіатора, а його фари розташовані поруч. У салоні єдиний пасажир тепер сидить за водієм.

Примітно, що Jeep Wrangler зберіг 3,6-літровий 280-сильний V6 – його змогли втиснути під капот автомобіля. Також залишилися великі позашляхові шини та навіть запасне колесо.

Вузький і високий Jeep Wrangler привертає до себе увагу, проте важкий у керуванні і його легко перевернути, тому їздять на ньому обережно.

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