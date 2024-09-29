Три метри в ширину: який вигляд має найнезвичніший BMW M3 (відео)

Ширина оригінального BMW M3² сягає трьох метрів, а його салон розрахований на сім осіб. У основі автомобіля лежить сімейний Volkswagen.

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У Китаї створили нестандартний BMW M3². Це найширший автомобіль німецької марки. Про нього розповів у відео на Youtube його творець – блогер Ма Біан.

Ма Біан не вперше створює широке легкове авто. Раніше він уже виконав тюнінг Volkswagen Lamando – збільшив його ширину до 3 метрів.

У основі авто лежить Volkswagen Lamando Фото: скриншот / YouTube

Саме цей VW Lamando і став основою для нового проєкту, тому BMW M3 несправжній. Volkswagen отримав деталі від седана M3, який потрапив у ДТП: йому замінили отримав бампери, фари, ліхтарі, капот та багажник, а "ніздрів" радіаторної решітки стало аж чотири. Автомобіль виглядає, ніби збільшений у Photoshop, проте це справжня машина.

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У салоні Volkswagen Lamando ззаду встановили м’які крісла-мішки з психоделічним візерунком. Автомобіль розрахований на сім осіб. Утім пізніше, інтер’єр доопрацюють, аби він став схожим на салон BMW M3.

Двигун Volkswagen Lamando залишився незмінним – це 1,4-літрова турбочетвірка потужністю 150 сил. Отже, копія BMW M3 не може змагатися з 480-сильним оригіналом.

До речі, недавно спортивний універсал BMW M3 Touring використали для перевезення картоплі.

Також Фокус розповідав, що на автодромі Нюрбургринг помітили купе BMW M4 з України.