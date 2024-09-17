На знаменитому автодромі Нюрбургринг засвітився рідкісний спорткар BMW з України (фото)

Спорткар BMW M4 CSL оснащений 550-сильною турбошісткою та полегшений за рахунок карбонових деталей. Купе здатне розігнатися до 100 км/год за 3,7 с і розвинути 307 км/год.

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У Німеччині на знаменитому треку Нюрбургрінг помітили купе BMW M4 CSL. Лімітований спорткар зареєстрований в Україні. Його світлини опублікували на сторінці kharkiv_cars в Instagram.

BMW M4 CSL має номери Харківської області. Судячи з фото, водій не жаліє автомобіль і він навіть підскакує на треку.

Спорткар оснащений 550-сильним турбомотором Фото: kharkiv_cars

Усього випустили лише 1000 купе BMW M4 CSL. В Україну свого часу привезли кілька таких спорткарів вартістю 6,5 мільйона гривень.

BMW M4 CSL полегшили на 100 кг за рахунок карбонових капота, кришки багажника та передніх крісел, а також титанового вихлопу. Задні сидіння автомобіля зняли.

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Віддачу 3,0-літрової турбошістки BMW M4 для версії CSL збільшили до 550 к. с. і 650 Н∙м. У парі з нею працює 8-ступінчаста автоматична КПП.

Спорткар BMW M4 CSL здатен розігнатися до 100 км/год за 3,7 с і до 200 км/год – за 10,7 с. Максимальна швидкість становить 307 км/год. Свого часу це був найшвидший BMW на Нюрбургрінгу – він пройшов коло автодрому за 7 хвилин 20 секунд.

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