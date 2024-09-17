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Авто

На знаменитом автодроме Нюрбургринг засветился редкий спорткар BMW из Украины (фото)

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Фото: kharkiv_cars | BMW M4 CSL из Украины сфотографировали на автодроме Нюрбургринг

Спорткар BMW M4 CSL оснащен 550-сильной турбошестерней и облегчен за счет карбоновых деталей. Купе способно разогнаться до 100 км/ч за 3,7 с и развить 307 км/ч.

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В Германии на знаменитом треке Нюрбургринг заметили купе BMW M4 CSL. Лимитированный спорткар зарегистрирован в Украине. Его фотографии опубликовали на странице kharkiv_cars в Instagram.

BMW M4 CSL имеет номера Харьковской области. Судя по фото, водитель не жалеет автомобиль и он даже подскакивает на треке.

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Спорткар оснащен 550-сильным турбомотором
Фото: kharkiv_cars

Всего выпустили всего 1000 купе BMW M4 CSL. В Украину в свое время привезли несколько таких спорткаров стоимостью 6,5 миллиона гривен.

BMW M4 CSL облегчили на 100 кг за счет карбоновых капота, крышки багажника и передних кресел, а также титанового выхлопа. Задние сиденья автомобиля сняли.

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Отдачу 3,0-литровой турбошестерни BMW M4 для версии CSL увеличили до 550 л.с. и 650 Н∙м. В паре с ней работает 8-ступенчатая автоматическая КПП.

Спорткар BMW M4 CSL способен разогнаться до 100 км/ч за 3,7 с и до 200 км/ч — за 10,7 с. Максимальная скорость составляет 307 км/ч. В свое время это был самый быстрый BMW на Нюрбургринге — он прошел круг автодрома за 7 минут 20 секунд.

Кстати, недавно в Украине появился роскошный электрокроссовер Maybach с запасом хода 600 км.

Также Фокус рассказывал, что в Киев привезли флагманский электромобиль Volkswagen.