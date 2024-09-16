Новый флагман: в Киеве заметили электромобиль Volkswagen с запасом хода 700 км (фото)

Volkswagen ID.7 — большой электрический лифтбек, который является альтернативой Passat. Модель предлагается в версиях мощностью от 204 до 340 л. с.

Related video

В Украину начали завозить новые Volkswagen ID.7. Один из первых электромобилей заметили в Киеве. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Электромобиль Volkswagen ID.7 продается на украинском рынке неофициально. Как и другие электрокары марки, его в основном импортируют из Китая, ведь в этой стране модель производят. Цена Volkswagen ID.7 в Украине составляет от 31 до 35 тыс. долларов.

Новый Volkswagen ID.7 — флагман в электрической линейке марки. Это обтекаемый пятиметровый лифтбек, который является альтернативой VW Passat.

В салоне установлен узкий цифровой щиток приборов и большой 15-дюймовый тачскрин. Среди доступных опций для Volkswagen ID.7 2024 — панорамная крыша с изменяемой степенью тонировки, проекция на лобовое стекло, парковочный автопилот и сиденья с климат-контролем.

Важно

В Украину приехал мощный американский электровнедорожник с запасом хода 640 км (фото)

Электромобиль Volkswagen ID.7 выпускают в версиях мощностью от 204 до 340 л. с. Конкретно это авто является 286-сильным: оно способно разогнаться до сотни за 6,5 с и развить 180 км/ч.

На передней панели установили два дисплея Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen ID.7 доступен с батареями емкостью 82 и 91 кВт∙ч: запас хода составляет 620–700 км.

Кстати, недавно в Киеве видели очень редкий кроссовер обанкротившейся марки.

Также Фокус рассказывал о новом Volkswagen T7 Transporter.