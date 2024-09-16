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Авто

Изменился до неузнаваемости: презентован новый Volkswagen T7 Transporter (фото)

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Фото: Volkswagen | Volkswagen Transporter построен на базе Ford Transit

Новый Volkswagen T7 получил внедорожную версию и современные опции. Минивэн доступен в дизельных, гибридных и электрических модификациях.

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На автошоу IAA Transportation 2024 в Ганновере состоялся публичный дебют нового Volkswagen T7. Вскоре минивэн поступит в продажу по цене от 36 780 евро. Его подробности раскрыли на официальном сайте Volkswagen.

Volkswagen Transporter Panamericana, Volkswagen T7, новый Volkswagen T7, Новый Volkswagen Transporter, Volkswagen Transporter, Volkswagen Transporter Fullscreen
Внедорожный Volkswagen Transporter Panamericana
Фото: Volkswagen

В Ганновер привезли новые Volkswagen Transporter и Caravelle. Теперь они не имеют ничего общего с VW Multivan, ведь построены на базе Ford Transit Custom.

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От собрата новый Volkswagen T7 отличается дизайном передней части. Также появился внедорожный вариант Panamericana с пластиковым обвесом.

Салон Volkswagen Transporter 2024, Volkswagen T7, новый Volkswagen T7, Новый Volkswagen Transporter, Volkswagen Transporter, Volkswagen Transporter Fullscreen
В салоне установили два дисплея
Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen Transporter/Caravelle предлагают в грузовых, пассажирских и грузопассажирских версиях длиной 5,05 и 5,45 м. Авто может перевозить до 1,33 тонны и буксировать 2,8-тонный прицеп, а объем его грузового отсека составляет от 5,8 до 9 кубометров.

Салон Volkswagen Transporter, Volkswagen T7, новый Volkswagen T7, Новый Volkswagen Transporter, Volkswagen Transporter, Volkswagen Transporter Fullscreen
Пассажирскую модель предлагают в версиях на 6-9 мест
Фото: Volkswagen

Пассажирские варианты доступны в исполнении на 6-9 мест. На передней панели установили два дисплея, а селектор КПП вынесен на рулевую колонку. Среди доступных опций появились трехзонный климат-контроль, бесключевой доступ и датчик дождя, акустика Harmann Kardon с 14 динамиками и современные системы безопасности

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Объем грузового отсека может достигать 9 кубометров
Фото: Volkswagen

Палитра модификаций Volkswagen T7 расширена: можно выбрать 2,0-литровые турбодизели мощностью 110, 150 и 170 л. с., 232-сильную плагин-гибридную установку и электромоторы на 136, 218 и 286 л. с. (с батареей на 64 кВт∙ч). Запланированы варианты с передним и полным приводом.

Кстати, недавно рассекретили семейный кроссовер Volkswagen Atlas второго поколения.

Также Фокус рассказывал о новом Volkswagen Taos 2025.