Большой семейный кроссовер Volkswagen рассекретили до презентации (фото)

Новый Volkswagen Atlas подрастет в размерах и кардинально изменится внешне. Кроссовер дебютирует в бензиновой версии, а позже презентуют гибрид.

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В интернет попали фото Volkswagen Atlas второго поколения. Большой семейный кроссовер дебютирует в начале 2025 года. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Новый Volkswagen Atlas 2025 рассекретили в Китае (там кроссовер продается под названием VW Teramont Pro). Его дизайн кардинально изменился и получился довольно необычным. У него крупные фары, расширенные крылья и прозрачная вставка на месте радиаторной решетки. Фонари соединены черной лакированной накладкой, а дверные ручки стали выдвижными. К тому же, кроссовер Volkswagen несколько подрос в размерах.

Кроссовер подрастет в размерах Фото: carscoops.com

Габариты Volkswagen Atlas 2025:

длина — 5158 мм;

ширина — 1991 мм;

высота — 1788 мм;

колесная база — 2980 мм.

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Салон Volkswagen Atlas не показали, однако известно, что он станет просторнее. На передней панели, скорее всего, установят три диплее.

Кроссовер получит 272-сильный турбомотор Фото: carscoops.com

Кроссовер Volkswagen Atlas 2025 дебютирует с 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 272 л. с., а позже линейку пополнит гибридная модификация. Ожидаются версии с передним и полным приводом.

Кстати, недавно презентовали кроссовер Volkswagen Taos 2025, который прошел модернизацию.

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