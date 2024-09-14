Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Большой семейный кроссовер Volkswagen рассекретили до презентации (фото)

Volkswagen Atlas 2025, Volkswagen Atlas, кроссовер Volkswagen
Фото: carscoops.com | Volkswagen Atlas кардинально изменится

Новый Volkswagen Atlas подрастет в размерах и кардинально изменится внешне. Кроссовер дебютирует в бензиновой версии, а позже презентуют гибрид.

Related video

В интернет попали фото Volkswagen Atlas второго поколения. Большой семейный кроссовер дебютирует в начале 2025 года. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Новый Volkswagen Atlas 2025 рассекретили в Китае (там кроссовер продается под названием VW Teramont Pro). Его дизайн кардинально изменился и получился довольно необычным. У него крупные фары, расширенные крылья и прозрачная вставка на месте радиаторной решетки. Фонари соединены черной лакированной накладкой, а дверные ручки стали выдвижными. К тому же, кроссовер Volkswagen несколько подрос в размерах.

Volkswagen Atlas 2025, Volkswagen Atlas, кроссовер Volkswagen Fullscreen
Кроссовер подрастет в размерах
Фото: carscoops.com

Габариты Volkswagen Atlas 2025:

  • длина — 5158 мм;
  • ширина — 1991 мм;
  • высота — 1788 мм;
  • колесная база — 2980 мм.
Важно
Volkswagen Caddy получил оригинальный вариант с "умными" креслами (фото)
Volkswagen Caddy получил оригинальный вариант с "умными" креслами (фото)

Салон Volkswagen Atlas не показали, однако известно, что он станет просторнее. На передней панели, скорее всего, установят три диплее.

Volkswagen Terramont, Volkswagen Atlas 2025, Volkswagen Atlas, Volkswagen Atlas, кроссовер Volkswagen Fullscreen
Кроссовер получит 272-сильный турбомотор
Фото: carscoops.com

Кроссовер Volkswagen Atlas 2025 дебютирует с 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 272 л. с., а позже линейку пополнит гибридная модификация. Ожидаются версии с передним и полным приводом.

Кстати, недавно презентовали кроссовер Volkswagen Taos 2025, который прошел модернизацию.

Также Фокус рассказывал о новом седане Volkswagen Passat B9.