Презентован новый седан Volkswagen Passat B9: первые подробности (фото)

Седан Volkswagen Passat B9 подрос в размерах и стал элегантнее на вид. Со старта модель предлагается с бензиновыми турбомоторами мощностью до 220 сил.

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Линейка Volkswagen Passat B9 расширена — к универсалу присоединился новый седан Pro. Его презентовали на автошоу в Чэнду (Китай). Детали авто появились на официальном сайте Volkswagen.

Длина авто превысила 5 метров Фото: Volkswagen

Примечательно, что в Китае презентовали уже два седана Volkswagen Passat B9 — ранее показали еще одну четырех дверную модель, которую назвали VW Magotan. Оба авто отличаются элегантным силуэтом. Впрочем, если Magotan имеет иной дизайн передней части, то "лицо" Volkswagen Passat Pro точно такое же, как у европейского универсала — с изогнутыми фарами и широкой решеткой радиатора. К тому же, Passat Pro несколько крупнее Magotan.

В салоне можно установить три дисплея на передней панели Фото: Volkswagen

Размеры Volkswagen Passat 2024:

длина — 5006 мм;

ширина — 1850 мм;

высота — 1489 мм;

колесная база — 2871 мм.

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Салон Volkswagen Passat Pro в целом повторяет интерьер универсала, однако седану предложили новую опцию — отдельный дисплей для переднего пассажира. Также можно заказать трехзонный климат-контроль, проекцию на лобовое стекло и массаж кресел. Салон стал просторнее, а объем багажника составляет 520 л.

Салон Volkswagen Passat стал просторнее Фото: Volkswagen

Седан Volkswagen Passat B9 со старта получил бензиновые турбомоторы объемом 1,5 л (160 л. с.) и 2,0 л (220 л. с.), а позже может появиться гибрид. Все версии оснащены 7-ступенчатым роботом DSG и имеют передний привод.

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