Презентовано новий седан Volkswagen Passat B9: перші подробиці (фото)

Седан Volkswagen Passat B9 підріс у розмірах та став елегантнішим на вигляд. Зі старту модель пропонують із бензиновими турбомоторами потужністю до 220 сил.

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Лінійку Volkswagen Passat B9 розширено – до універсала приєднався новий седан Pro. Його презентували на автошоу в Ченду (Китай). Деталі авто з’явилися на офіційному сайті Volkswagen.

Довжина авто перевищила 5 метрів Фото: Volkswagen

Примітно, що в Китаї презентували вже два седани Volkswagen Passat B9 – раніше показали ще одну чотири дверну модель, яку назвали VW Magotan. Обидва авто вирізняються елегантним силуетом. Утім, якщо Magotan має інакший дизайн передньої частини, то "лице" Volkswagen Passat Pro точно таке саме, як у європейського універсала – з вигнутими фарами і широкою решіткою радіатора. До того ж, Passat Pro дещо більший за Magotan.

У салоні можна встановити три дисплеї на передній панелі Фото: Volkswagen

Розміри Volkswagen Passat 2024:

довжина — 5006 мм;

ширина — 1850 мм;

висота — 1489 мм;

колісна база — 2871 мм.

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Салон Volkswagen Passat Pro загалом повторює інтер’єр універсала, проте седану запропонували нову опцію – окремий дисплей для переднього пасажира. Також можна замовити тризонний клімат-контроль, проєкцію на лобове скло і масаж крісел. Салон став просторішим, а об’єм багажника становить 520 л.

Салон Volkswagen Passat став просторішим Фото: Volkswagen

Седан Volkswagen Passat B9 зі старту отримав бензинові турбомотори об’ємом 1,5 л (160 к. с.) і 2,0 л (220 к. с.), а пізніше може з’явитися гібрид. Усі версії оснащені 7-ступінчастим роботом DSG та мають передній привід.

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