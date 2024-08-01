Большие перемены: презентован новый Volkswagen Transporter T7 (фото)

Volkswagen Transporter 2024 будут выпускать в грузовых и пассажирских модификациях на 3-9 мест. Модель предложат в дизельных, гибридных и электрических версиях.

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В Германии представили новый Volkswagen Transporter седьмого поколения. Минивэн и фургон поступят в продажу до конца 2024 года по цене от 36 780 евро. Их подробности раскрыли на официальном сайте Volkswagen.

Топовая версия Caravelle Фото: Volkswagen

Новый Volkswagen Transporter претерпел существенные изменения. Авто не имеет ничего общего с Volkswagen T7 Multivan, зато является родственником Ford Transit Custom. В этом нет ничего удивительного, ведь концерны Ford Volkswagen сотрудничают и, к примеру, новый VW Amarok является клоном Ford Ranger, а Ford Transit Connect — собратом VW Caddy.

Внедорожный Volkswagen Transporter Panamericana Фото: Volkswagen

Дизайн и салон Volkswagen Transporter T7

Volkswagen Transporter 2025 отличается от собрата Transit дизайном передней части и фонарей. Как и раньше, модель предлагается в грузовых (на 3-5 мест) и пассажирских (на 6-9 мест) версиях длиной от 5,05 до 5,45 м. Также доступен внедорожный вариант Panamericana с пластиковым обвесом.

Салон Volkswagen Transporter T7 стал более современным. На передней панели установили виртуальный щиток приборов и 13-дюймовый тачскрин. В версии с автоматом селектор КПП вынесен на рулевую колонку.

На передней панели установили два дисплея Фото: Volkswagen

Объем багажника Volkswagen Transporter достигает 5,8 кубометра в минивэне и до 9 куб. м в фургоне. Грузоподъемность достигает 1,33 тонны, также можно буксировать 2,8-тонный прицеп.

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Базовый вариант Life получил кондиционер и систему автоматического торможения, а в топовой комплектации Caravelle есть трехзонный климат-контроль, бесключевой доступ и датчик дождя. Среди опций появилась акустика Harmann Kardon с 14 динамиками.

Объем грузового отсека может достигать 9 кубометров Фото: Volkswagen

Volkswagen Transporter, характеристики

Новый Volkswagen T7 Transporter предложат с 2,0-литровыми турбодизелями на 110, 150 и 170 л. с., 232-сильной плагин-гибридной установкой и в электрических версиях мощностью 126, 218 и 286 л. с. (с батареей на 64 кВт∙ч). Запланированы варианты с передним и полным приводом.

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