Великий сімейний кросовер Volkswagen розсекретили до презентації (фото)

Новий Volkswagen Atlas підросте в розмірах та кардинально зміниться зовні. Кросовер дебютує в бензиновій версії, а пізніше презентують гібрид.

Related video

В інтернет потрапили фото Volkswagen Atlas другого покоління. Великий сімейний кросовер дебютує на початку 2025 року. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Новий Volkswagen Atlas 2025 розсекретили в Китаї (там кросовер продається під назвою VW Teramont Pro). Його дизайн кардинально змінився та вийшов доволі незвичним. У нього крупні фари, розширені крила та прозора вставка на місці радіаторної решітки. Ліхтарі з'єднані чорною лакованою накладкою, а дверні ручки стали висувними. До того ж, кросовер Volkswagen дещо підріс у розмірах.

Кросовер підросте в розмірах Фото: carscoops.com

Габарити Volkswagen Atlas 2025:

довжина — 5158 мм;

ширина — 1991 мм;

висота — 1788 мм;

колісна база — 2980 мм.

Важливо

Volkswagen Caddy отримав оригінальний варіант із "розумними" кріслами (фото)

Салон Volkswagen Atlas не показали, проте відомо, що він стане просторішим. На передній панелі, скоріше за все, встановлять три диплеї.

Кросовер отримає 272-сильний турбомотор Фото: carscoops.com

Кросовер Volkswagen Atlas 2025 дебютує з 2,0-літровим бензиновим турбомотором потужністю 272 к. с., а пізніше лінійку поповнить гібридна модифікація. Очікуються версії з переднім та повним приводом.

До речі, недавно презентували кросовер Volkswagen Taos 2025, який пройшов модернізацію.

Також Фокус розповідав про новий седан Volkswagen Passat B9.