Великий сімейний кросовер Volkswagen розсекретили до презентації (фото)
Новий Volkswagen Atlas підросте в розмірах та кардинально зміниться зовні. Кросовер дебютує в бензиновій версії, а пізніше презентують гібрид.
В інтернет потрапили фото Volkswagen Atlas другого покоління. Великий сімейний кросовер дебютує на початку 2025 року. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Новий Volkswagen Atlas 2025 розсекретили в Китаї (там кросовер продається під назвою VW Teramont Pro). Його дизайн кардинально змінився та вийшов доволі незвичним. У нього крупні фари, розширені крила та прозора вставка на місці радіаторної решітки. Ліхтарі з'єднані чорною лакованою накладкою, а дверні ручки стали висувними. До того ж, кросовер Volkswagen дещо підріс у розмірах.
Габарити Volkswagen Atlas 2025:
- довжина — 5158 мм;
- ширина — 1991 мм;
- висота — 1788 мм;
- колісна база — 2980 мм.
Салон Volkswagen Atlas не показали, проте відомо, що він стане просторішим. На передній панелі, скоріше за все, встановлять три диплеї.
Кросовер Volkswagen Atlas 2025 дебютує з 2,0-літровим бензиновим турбомотором потужністю 272 к. с., а пізніше лінійку поповнить гібридна модифікація. Очікуються версії з переднім та повним приводом.
До речі, недавно презентували кросовер Volkswagen Taos 2025, який пройшов модернізацію.
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