Volkswagen Caddy отримав оригінальний варіант із "розумними" кріслами (фото)
Новий Volkswagen Caddy Flexible отримав оригінальні трансформовані задні крісла, які дають змогу швидко перетворити мінівен на вантажний фургон.
Лінійку Volkswagen Caddy 2024 поповнила нова вантажопасажирська версія Flexible. Авто надходить у продаж в ЄС за ціною від 27 720 євро. Її подробиці розкрили на офіційному сайті Volkswagen.
На перший погляд, це звичайний Volkswagen Caddy. Основна "фішка" ховається всередині — це багатофункціональні сидіння другого ряду.Важливо
Задні крісла можна зсунути вперед та підняти їхню подушку. Так вони стають перегородкою, яка відділяє водія та переднього пасажира від вантажного відсіку. Отже, Volkswagen Caddy Flexible легко перетворюється на вантажний фургон.
Модель пропонують у стандартній та подовженій версіях: об’єм вантажного відсіка становить 2500 та 3100 л, відповідно. Комплектація включає цифровий щиток приладів, круїз-контроль, парктронік, систему контролю втоми водія.
Новий Volkswagen Caddy пропонують із 1,5-літровим 115-сильним бензиновим турбомотором, 2,0-літровими турбодизелями на 102 і 122 к. с., а також зі 150-сильною плагін-гібридною установкою, яка дозволяє долати 122 км на електротязі.
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