Молодший брат Tiguan: Volkswagen показав недорогий компактний кросовер (фото, відео)

Кросовер Volkswagen Taos серйозно змінився зовні та багатше оснащений. Авто отримало потужніший 176-сильний турбомотор та комплектується 8-ступінчастим автоматом.

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У США дебютував новий Volkswagen Taos 2025. Побратим Skoda Karoq пройшов модернізацію та надійде в продаж до кінця нинішнього року за ціною приблизно від 26 тис. доларів. Подробиці кросовера розкрили на офіційному сайті Volkswagen.

Потужність двигуна зросла до 176 к. с. Фото: Volkswagen

Дизайн Volkswagen Taos 2025 змінили в дусі старшого брата VW Tiguan. Кросовер отримав повністю нову передню частину з широкою решіткою радіатора і продовгуватими фарами, з’єднаними діодною смугою. Ліхтарі розтягнули на всю ширину кузова.

У салоні встановили збільшений дисплей Фото: Volkswagen

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Салон Volkswagen Taos 2025 зазнав менших змін. Усередині дещо змінили передню панель, встановили збільшений 8-дюймовий тачскрін та нові перемикачі клімат-контролю. Базову комплектацію поповнили адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, утримання в смузі руху та контролю "сліпих" зон.

Кросовер Volkswagen Taos зберігає 1,5-літровий бензиновий турбомотор, проте його потужність зросла зі 160 до 176 к. с. Крім того, тепер усі версії моделі оснащені 8-ступінчастою автоматичною КПП. Привід може бути переднім або повним.

До речі, недавно опублікували фото нового сімейного кросовера на базі VW Tiguan.

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