Младший брат Tiguan: Volkswagen показал недорогой компактный кроссовер (фото, видео)

Кроссовер Volkswagen Taos серьезно изменился внешне и богаче оснащен. Авто получило более мощный 176-сильный турбомотор и комплектуется 8-ступенчатым автоматом.

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В США дебютировал новый Volkswagen Taos 2025. Побратим Skoda Karoq прошел модернизацию и поступит в продажу до конца нынешнего года по цене примерно от 26 тыс. долларов. Подробности кроссовера раскрыли на официальном сайте Volkswagen.

Мощность двигателя возросла до 176 л. с. Фото: Volkswagen

Дизайн Volkswagen Taos 2025 изменили в духе старшего брата VW Tiguan. Кроссовер получил полностью новую переднюю часть с широкой решеткой радиатора и продолговатыми фарами, соединенными диодной полосой. Фонари растянули на всю ширину кузова.

В салоне установили увеличенный дисплей Фото: Volkswagen

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Салон Volkswagen Taos 2025 претерпел меньшие изменения. Внутри несколько изменили переднюю панель, установили увеличенный 8-дюймовый тачскрин и новые переключатели климат-контроля. Базовую комплектацию пополнили адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, удержания в полосе движения и контроля "слепых" зон.

Кроссовер Volkswagen Taos сохраняет 1,5-литровый бензиновый турбомотор, однако его мощность выросла со 160 до 176 л. с. Кроме того, теперь все версии модели оснащены 8-ступенчатой автоматической КПП. Привод может быть передним или полным.

Кстати, недавно опубликовали фото нового семейного кроссовера на базе VW Tiguan.

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