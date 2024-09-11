Tiguan на максималках: новый семейный кроссовер Volkswagen показали на официальном видео
Новый Volkswagen Tayron придет на смену модели Tiguan Allspace и станет доступным в Европе и Америке. Кроссовер дебютирует в бензиновых версиях, однако ожидаются и гибридные модификации.
Появился официальный тизер Volkswagen Tayron второго поколения. Кроссовер презентуют 10 октября. Видео с авто опубликовали на Youtube-канале Volkswagen News.
В коротком ролике видна задняя часть Volkswagen Tayron, а также фары и частично решетка радиатора. Впрочем, стоит отметить, что ранее кроссовер полностью рассекретили в Китае.
Новый Volkswagen Tayron кардинально изменится и станет "глобальной" моделью. Если предшественник продавался преимущественно в Китае, то второе поколение кроссовера будет представлено в Европе и Северной Америке.Важно
Дело в том, что кроссовер Volkswagen Tayron станет преемником удлиненного VW Tiguan Allspace. Автомобиль внешне очень напоминает Volkswagen Tiguan третьего поколения, однако несколько больше по размерам.
Габариты Volkswagen Tayron 2025:
- длина — 4684 мм;
- ширина — 1854 мм;
- высота — 1685 мм;
- колесная база — 2791 мм.
Салон Volkswagen Tayron не показали, однако известно, что он будет выполнен в стилистике VW Tiguan. Зато стали известны подробности силовых агрегатов кроссовера: ему предложат бензиновые турбомоторы объемом 1,5 л (160 л.с.) и 2,0 л (186 и 220 л.с.), а в Европе также должны появиться дизельные и гибридные версии.
Между прочим, недавно дебютировал новый седан Volkswagen Passat B9.
Также Фокус рассказывал о дешевом кроссовере Volkswagen за $16 000.