Tiguan на максималках: новый семейный кроссовер Volkswagen показали на официальном видео

Новый Volkswagen Tayron придет на смену модели Tiguan Allspace и станет доступным в Европе и Америке. Кроссовер дебютирует в бензиновых версиях, однако ожидаются и гибридные модификации.

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Появился официальный тизер Volkswagen Tayron второго поколения. Кроссовер презентуют 10 октября. Видео с авто опубликовали на Youtube-канале Volkswagen News.

В коротком ролике видна задняя часть Volkswagen Tayron, а также фары и частично решетка радиатора. Впрочем, стоит отметить, что ранее кроссовер полностью рассекретили в Китае.

Volkswagen Tayron заменит модель Tiguan Allspace Tiguan Фото: скриншот / YouTube

Новый Volkswagen Tayron кардинально изменится и станет "глобальной" моделью. Если предшественник продавался преимущественно в Китае, то второе поколение кроссовера будет представлено в Европе и Северной Америке.

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Дело в том, что кроссовер Volkswagen Tayron станет преемником удлиненного VW Tiguan Allspace. Автомобиль внешне очень напоминает Volkswagen Tiguan третьего поколения, однако несколько больше по размерам.

Volkswagen Tayron уже полностью рассекретили в Китае Фото: carscoops.com

Габариты Volkswagen Tayron 2025:

длина — 4684 мм;

ширина — 1854 мм;

высота — 1685 мм;

колесная база — 2791 мм.

Салон Volkswagen Tayron не показали, однако известно, что он будет выполнен в стилистике VW Tiguan. Зато стали известны подробности силовых агрегатов кроссовера: ему предложат бензиновые турбомоторы объемом 1,5 л (160 л.с.) и 2,0 л (186 и 220 л.с.), а в Европе также должны появиться дизельные и гибридные версии.

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