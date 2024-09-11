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Авто

Tiguan на максималках: новый семейный кроссовер Volkswagen показали на официальном видео

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Фото: скриншот / YouTube | Новый Volkswagen Tayron будут продавать в Европе и Америке

Новый Volkswagen Tayron придет на смену модели Tiguan Allspace и станет доступным в Европе и Америке. Кроссовер дебютирует в бензиновых версиях, однако ожидаются и гибридные модификации.

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Появился официальный тизер Volkswagen Tayron второго поколения. Кроссовер презентуют 10 октября. Видео с авто опубликовали на Youtube-канале Volkswagen News.

В коротком ролике видна задняя часть Volkswagen Tayron, а также фары и частично решетка радиатора. Впрочем, стоит отметить, что ранее кроссовер полностью рассекретили в Китае.

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Volkswagen Tayron заменит модель Tiguan Allspace Tiguan
Фото: скриншот / YouTube

Новый Volkswagen Tayron кардинально изменится и станет "глобальной" моделью. Если предшественник продавался преимущественно в Китае, то второе поколение кроссовера будет представлено в Европе и Северной Америке.

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Дело в том, что кроссовер Volkswagen Tayron станет преемником удлиненного VW Tiguan Allspace. Автомобиль внешне очень напоминает Volkswagen Tiguan третьего поколения, однако несколько больше по размерам.

Volkswagen Tayron, новый Volkswagen Tayron, Volkswagen Tiguan, Volkswagen Tiguan, VW Tiguan, кроссовер Volkswagen Fullscreen
Volkswagen Tayron уже полностью рассекретили в Китае
Фото: carscoops.com

Габариты Volkswagen Tayron 2025:

  • длина — 4684 мм;
  • ширина — 1854 мм;
  • высота — 1685 мм;
  • колесная база — 2791 мм.

Салон Volkswagen Tayron не показали, однако известно, что он будет выполнен в стилистике VW Tiguan. Зато стали известны подробности силовых агрегатов кроссовера: ему предложат бензиновые турбомоторы объемом 1,5 л (160 л.с.) и 2,0 л (186 и 220 л.с.), а в Европе также должны появиться дизельные и гибридные версии.

Между прочим, недавно дебютировал новый седан Volkswagen Passat B9.

Также Фокус рассказывал о дешевом кроссовере Volkswagen за $16 000.