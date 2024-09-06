Год-два на спасение: Volkswagen оказался под угрозой исчезновения

Volkswagen переживает не лучшие времена: руководство опасается банкротства автопроизводителя и готово идти на непопулярные шаги. Под угрозой закрытия оказались два завода бренда.

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Дела у Volkswagen идут не так хорошо, как кажется, на первый взгляд. Руководство немецкого бренда боится, что он может исчезнуть. Об этом заявил финансовый директор концерна Volkswagen Group доктор Арно Антлитц на встрече с коллективом, сообщает сайт Motor1.

По его словам, в запасе всего 1-2 года, чтобы исправить ситуацию, даже несмотря на то, что концерн закончил 2023 год с прибылью в 22 млрд евро. Нужны кардинальные изменения, чтобы один из крупнейших в мире автопроизводителей не закрылся.

Кризис в Volkswagen — причины и основные проблемы

Одной конкретной причины ухудшения ситуации у Volkswagen нет — повлияла комбинация факторов. Директор исследовательского института CAR Center Automotive Research в Дуйсбурге профессор Фердинанд Дуденгеффер отметил в комментарии DW, что ключевой проблемой является высокая себестоимость Volkswagen, выпущенных на немецких заводах.

Рентабельность Volkswagen составляет всего 3,4% и в Германии он фактически работает себе в убыток. Чтобы повысить прибыльность, стоит продавать больше машин, но для них фактически нет покупателей.

"Нам не хватает продаж около 500 тысяч авто — это объем производства примерно двух заводов. Это не связано с качеством наших автомобилей или работой сбыта. Просто для них нет рынка", — пояснил Арно Антлиц.

Спрос на электрические Volkswagen снизился в Европе и Китае Фото: Volkswagen

Дело в том, что европейский авторынок так и не восстановился после пандемии COVID-19. Если до 2020 года в Европе ежегодно продавали по 16 миллионов новых легковых машин, то в 2023 — только 12,85 млн.

К тому же в конце 2023 года правительство Германии досрочно прекратило выплату субсидий при покупке электромобилей. Результат — резкое падение спроса на них: к примеру, в августе 2024 года приобрели на 69% меньше электрокаров, чем за аналогичный период прошлого года.

Долгое время Volkswagen выигрывал за счет больших прибылей на китайском рынке, однако в последнее время они снизились, ведь электрические VW ID все чаще проигрывают конкуренцию более дешевым моделям местных марок. CEO Volkswagen Group Оливер Блюме заявил, что "чеки из Китая больше не поступают".

К тому же, добавились проблемы с качеством — владельцы и автомобильная пресса жалуются, что новые Volkswagen Golf или Passat не такие надежные и долговечные, как 20 лет назад.

Предприятие по производству электрических Volkswagen в немецком Цвиккау могут закрыть Фото: Volkswagen

Не стоит забывать и об эхо Дизельгейта. Кстати, именно сейчас в Высшем земельном суде Брауншвейга начался громкий процесс по этому делу, свидетелем в котором выступает бывший СЕО VW Group Мартин Винтеркорн. Именно из-за Дизельгейта Volkswagen потерял позиции на американском рынке.

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Непопулярные решения

В 2024 году ввели программу экономии, однако за первое полугодие она не дала результатов. Поэтому Volkswagen решился на беспрецедентный шаг — планирует впервые в своей истории закрыть два завода на территории Германии, даже несмотря на достигнутую ранее договоренность с правительством ФРГ и профсоюзами, что все предприятия марки будут работать до 2029 года.

Одним из заводов, которые могут закрыть, является предприятие в Цвиккау, где как раз производят электрические Volkswagen и Cupra. Естественно, это вызвало недовольство у работников и профсоюзы пообещали бороться за сохранение предприятия. Первые протесты уже начались.

Работники Volkswagen начали протесты против закрытия предприятий Фото: Picture Alliance

Руководство Volkswagen называет такое решение вынужденным в новых рыночных условиях — оно призвано увеличить прибыльность и обеспечить выживание.

"Автомобильная промышленность кардинально изменилась в объемном сегменте всего за несколько лет, — отметил Оливер Блюме изданию The Guardian, — Вместе мы будем внедрять соответствующие меры, чтобы стать более прибыльными. Мы возвращаем VW на его законное место — это ответственность всех нас".

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