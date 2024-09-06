Рік-два на порятунок: Volkswagen опинився під загрозою зникнення

Volkswagen переживає не найкращі часи: керівництво побоюється банкрутства автовиробника і готове йти на непопулярні кроки. Під загрозою закриття опинилися два заводи бренду.

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Справи у Volkswagen йдуть не так добре, як здається, на перший погляд. Керівництво німецького бренду боїться, що він може зникнути. Про це заявив фінансовий директор концерну Volkswagen Group доктор Арно Антлітц на зустрічі з колективом, повідомляє сайт Motor1.

За його словами, в запасі лише 1-2 роки, щоб виправити ситуацію, навіть незважаючи на те, що концерн закінчив 2023 рік із прибутком у 22 млрд євро. Потрібні кардинальні зміни, щоб один з найбільших у світі автовиробників не закрився.

Криза у Volkswagen — причини та основні проблеми

Однієї конкретної причини погіршення ситуації у Volkswagen немає — вплинула комбінація факторів. Директор дослідницького інституту CAR Center Automotive Research у Дуйсбурзі професор Фердинанд Дуденгеффер зазначив у коментарі DW, що ключовою проблемою є висока собівартість Volkswagen, випущених на німецьких заводах.

Рентабельність Volkswagen становить лише 3,4% і в Німеччині він фактично працює собі у збиток. Щоб підвищити прибутковість, варто продавати більше машин, але для них фактично немає покупців.

"Нам бракує продажів близько 500 тисяч авто — це обсяг виробництва приблизно двох заводів. Це не пов'язано з якістю наших автомобілів або роботою збуту. Просто для них немає ринку", — пояснив Арно Антліц.

Попит на електричні Volkswagen знизився у Європі та Китаї Фото: Volkswagen

Річ у тім, що європейський авторинок так і не відновився після пандемії COVID-19. Якщо до 2020 року в Європі щорічно продавали по 16 мільйонів нових легкових машин, то у 2023 — лише 12,85 млн.

До того ж наприкінці 2023 року уряд Німеччини достроково припинив виплату субсидій при купівлі електромобілів. Результат — різке падіння попиту на них: приміром, у серпні 2024 року придбали на 69% менше електрокарів, ніж за аналогічний період минулого року.

Тривалий час Volkswagen вигравав за рахунок великих прибутків на китайському ринку, проте останнім часом вони знизилися, адже електричні VW ID все частіше програють конкуренцію дешевшим моделям місцевих марок. CEO Volkswagen Group Олівер Блюме заявив, що "чеки з Китаю більше не надходять".

До того ж, додалися проблеми з якістю — власники та автомобільна преса скаржаться, що нові Volkswagen Golf чи Passat не такі надійні та довговічні, як 20 років тому.

Підприємство з виробництва електричних Volkswagen у німецькому Цвіккау можуть закрити Фото: Volkswagen

Не варто забувати і про відлуння Дизельгейту. До речі, саме зараз у Вищому земельному суді Брауншвейга розпочався гучний процес у цій справі, свідком у якому виступає колишній СЕО VW Group Мартін Вінтеркорн. Саме через Дизельгейт Volkswagen втратив позиції на американському ринку.

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Непопулярні рішення

У 2024 році запровадили програму економії, проте за перше півріччя вона не дала результатів. Тому Volkswagen зважився на безпрецедентний крок — планує вперше у своїй історії закрити два заводи на території Німеччини, навіть попри досягнуту раніше домовленість з урядом ФРН і профспілками, що всі підприємства марки працюватимуть до 2029 року.

Одним із заводів, які можуть закрити, є підприємство в Цвіккау, де якраз виробляють електричні Volkswagen і Cupra. Звісно, це викликало невдоволення у працівників і профспілки пообіцяли боротися за збереження підприємства. Перші протести вже почалися.

Працівники Volkswagen почали протести проти закриття підприємств Фото: Picture Alliance

Керівництво Volkswagen називає таке рішення вимушеним у нових ринкових умовах — воно покликане збільшити прибутковість і забезпечити виживання.

"Автомобільна промисловість кардинально змінилася в об'ємному сегменті всього за кілька років, — зазначив Олівер Блюме виданню The Guardian. — Разом ми впроваджуватимемо відповідні заходи, щоб стати більш прибутковими. Ми повертаємо VW на його законне місце — це відповідальність усіх нас".

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