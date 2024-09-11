Tiguan на максималках: новий сімейний кросовер Volkswagen показали на офіційному відео

Новий Volkswagen Tayron прийде на зміну моделі Tiguan Allspace та стане доступним у Європі та Америці. Кросовер дебютує в бензинових версіях, проте очікуються і гібридні модифікації.

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З’явився офіційний тизер Volkswagen Tayron другого покоління. Кросовер презентують 10 жовтня. Відео з авто опублікували на Youtube-каналі Volkswagen News.

У короткому ролику видно задню частину Volkswagen Tayron, а також фари і частково решітку радіатора. Утім, варто відзначити, що раніше кросовер повністю розсекретили в Китаї.

Volkswagen Tayron замінить модель Tiguan Allspace Фото: скриншот / YouTube

Новий Volkswagen Tayron кардинально зміниться і стане "глобальною" моделлю. Якщо попередника продавали переважно в Китаї, то друге покоління кросовера буде представлене в Європі та Північній Америці.

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Річ у тім, що кросовер Volkswagen Tayron стане наступником подовженого VW Tiguan Allspace. Автомобіль зовні дуже нагадує Volkswagen Tiguan третього покоління, проте дещо більший за розмірами.

Volkswagen Tayron уже повністю розсекретили в Китаї Фото: carscoops.com

Габарити Volkswagen Tayron 2025:

довжина – 4684 мм;

ширина – 1854 мм;

висота – 1685 мм;

колісна база – 2791 мм.

Салон Volkswagen Tayron не показали, проте відомо, що він буде виконаний у стилістиці VW Tiguan. Зате стали відомі подробиці силових агрегатів кросовера: йому запропонують бензинові турбомотори об’ємом 1,5 л (160 к. с.) і 2,0 л (186 і 220 к. с.), а в Європі також повинні з’явитися дизельні та гібридні версії.

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