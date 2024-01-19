Зроблено в Україні: тест-драйв кросовера Skoda Karoq

Skoda Karoq — компактний кросовер з упором на практичність. Фокус оцінив якість українського складання і познайомився з цікавими родзинками авто.

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Навіть під час війни українська автопромисловість продовжує свою роботу. У нашій країні продовжують випускати легкові автомобілі. Одна з моделей української збірки — кросовер Skoda Karoq, який побував на тесті Фокуса.

Skoda Karoq збирають на підприємстві "Єврокар" у Закарпатській області. З 2022 року на українському ринку представлена оновлена модель. Назва кросовера запозичена з алеутської мови і буквально перекладається як "автомобіль-стріла".

Оновлена модель впізнається за збільшеною решіткою радіатора та новими фарами Фото: Тарас Брязгунов

Стриманий і солідний — дизайн Skoda Karoq

Зовнішність Skoda Karoq витримана в традиційному гранчастому стилі чеської марки. Виглядає він стримано — ніякого авангарду. Боковини і двері багажника авто виконані рельєфними, а колісні арки розширені. Заднє скло прикрите невеликим спойлером.

Оновлена модель впізнається за збільшеною решіткою радіатора і зміненими фарами. Примітно, що недорогій моделі доступна адаптивна матрична оптика — вона чудово освітлює дорогу. Ззаду освіжений Skoda Karoq видають нові тоненькі ліхтарі.

Skoda Karoq доволі компактний, за мірками свого класу Фото: Тарас Брязгунов

Модель побудована на модульній платформі MQB і належить до кросоверів С-класу, але доволі компактна.

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Розміри Skoda Karoq 2024:

довжина — 4382 мм;

ширина — 1841 мм;

висота — 1605 мм;

колісна база — 2638 мм.

Тоненькі ліхтарі видають оновлену модель Фото: Тарас Брязгунов

Продуманий і практичний — салон Skoda Karoq

Заглянемо в салон. При відкритті дверей на асфальт проектується напис Skoda. Лаконічний стиль панує і всередині — переважають строгі прямі лінії. Оздоблення щедро розбавлене глянцевими чорними деталями, а сидіння обшиті шкірою та алькантарою. Атмосферне діодне підсвічування може змінювати колір.

Пластик в оздобленні переважно м'який. До якості збірки питань немає — деталі добре підігнані і скрипи під час їзди не турбують.

Оновлений кросовер Skoda Karoq отримав двоспицеве кермо зі зручними напливами на ободі в районі хвата рук. Крім традиційних кнопок на ньому розташовані зручні коліщатка-перемикачі.

У салоні переважають строгі прямі лінії Фото: Тарас Брязгунов

У 12,3-дюймової віртуальної панелі приладів змінюються графіка і конфігурація. На нього можна вивести, наприклад, карту навігації.

На широкій центральній панелі встановлено 8,0-дюймовий тачскрін. Мультимедійна система працює швидко, а її меню продумане і зрозуміле. Звісно, передбачені безпровідні Apple CarPlay і Android Auto.

Перемикачі клімату раціонально впорядковані, великі та зручні в користуванні на дотик. Нижче розташована ніша з бездротовою зарядкою для смартфона і парою роз'ємів USB-C.

У віртуальній панелі приладів можна змінювати конфігурацію Фото: Тарас Брязгунов Колір графіки змінюється, залежно від обраного режиму їзди Фото: Тарас Брязгунов

В інтер'єрі Skoda Karoq вистачає відділень для дрібниць. Шухляда для рукавичок середніх розмірів, а ще є додаткові відсіки зверху передньої панелі та зліва від керма. Також слід відзначити немаленький бокс у підлокітнику зі знімними підстаканниками. Кишені в дверях доповнені гумками для фіксації поклажі.

Не обійшлося і без традиційних фішок і смарт-рішень, які в Skoda називають Simply Clever ("просто розумні"). Наприклад, у бардачку є кріплення для ручки або олівця, а на лобовому склі — кліпса для документів. У водійських дверях захована парасолька, а в лючку бензобака — скребок для льоду.

У ящику для рукавичок передбачено кріплення для ручки Зверху на передній панелі передбачено невеликий відсік Кишені в дверях доповнені гумками для фіксації поклажі Підсклянники Skoda Karoq виконані знімними Бокс у підлокітнику досить великий На лобовому склі передбачено кріплення для документів На другому ряду є окремі повітроводи

Компактний, але місткий

Сідаємо за кермо. Зручне положення знаходиться швидко — діапазон регулювань рульової колонки і водійського крісла дуже широкий.

Передні сидіння пружні і мають відмінну бічну підтримку. Вони обігріваються у всіх Skoda Karoq 2024, а на тестовому авто додано підігрів керма і електропривод крісел.

Висока посадка і тоненькі стійки даху забезпечують хорошу оглядовість у всіх напрямках. До габаритів автомобіля звикаєш дуже швидко.

Передні сидіння Skoda Karoq пружні та добре утримують спину Фото: Тарас Брязгунов На другому ряду досить просторо Фото: Тарас Брязгунов

На другому ряду достатнє (за мірками компактних кросоверів) місце для ніг, та й над головою запас пристойний. Двом ззаду комфортніше, оскільки пасажир, який сидить по центру, буде дещо обмежений через високий тунель. Ззаду немає USB-роз'ємів, але передбачені 12-вольтна розетка і окремі дефлектори обдування.

Багажник Skoda Karoq доволі великий для розмірів авто — 521 л. Його отвір широкий, а навантажувальна висота невелика. Задні сидіння можна скласти як із салону, так і з багажника: у цьому разі виходить 1630-літровий відсік. Є й люк для довгомірів у підлокітнику.

Багажник продуманий — усередині передбачені гачки і рейки для фіксації багажу, а також ніші для дрібної поклажі. Під підлогою — запаска-докатка. П'яті двері в тестовому авто оснащені електроприводом із сенсором відчинення.

Об'єм багажника Skoda Karoq — 521 л Зі складеними задніми сидіннями виходить 1630-літровий відсік Під підлогою захована докатка

Найнеобхідніше — комплектація Skoda Karoq

Кросовер Skoda Karoq в Україні запропоновано у двох варіантах оснащення. Початкова версія Ambition отримала двозонний клімат-контроль, круїз-контроль, датчики дощу і світла, парктронік.

Варіант Style додає безключовий доступ, 17-дюймові диски та камеру заднього виду (з гарною якістю картинки). У всіх Karoq по 7 подушок безпеки, передбачені системи автоматичного гальмування і контролю втоми водія. Звісно, в цьому класі є і багатше оснащені моделі, хоча, в принципі, найнеобхідніше у Skoda Karoq є.

1,4-літровий 150-сильний турбомотор тяговитий у середньому діапазоні обертів Фото: Тарас Брязгунов

Бадьорий і тяговитий — двигун Skoda Karoq

На українському підприємстві збирають новий Skoda Karoq 2024 у двох 150-сильних модифікаціях — 1,4-літровій бензиновій і 2,0-літровій дизельній. У Європі палітра моделі двигунів ширша.

На тест було надано бензинову версію. Турбочетвірка порадує бадьорим характером і непоганою тягою в середньому діапазоні оборотів. Максимальний крутильний момент у 250 Н∙м доступний при 1500-3500 об/хв і найкраще мотор проявляє себе після 2000 об/хв. Він неголосний навіть на високих обертах, а 8-ступінчастий автомат працює плавно.

У кришці лючка бензобака захований скребок для льоду Фото: Тарас Брязгунов

Динаміку Skoda Karoq можна охарактеризувати як достатню. Спринт до 100 км/год займає 9,2 с, та й обгін на трасі здійснюється легко і невимушено. Максимальна швидкість становить 201 км/год.

Заявлена витрата палива становить 8 л/100 км у міському циклі та 5,6 л/100 км — у заміському. Економити допомагає система глушіння мотора під час зупинок. У нас вийшло близько 9 л на 100 км при міській їзді і 10 л на 100 км — у заторах.

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Керованість Skoda Karoq

Кросовер Skoda Karoq — переважно міський житель. У нього невисокий кліренс у 172 мм, а повний привід запропоновано тільки в дизельній версії.

У Skoda Karoq точне кермо і пружна підвіска Фото: Тарас Брязгунов

Звісно, на ґрунтовку на кросовері виїхати можна, але найкраще він проявляє себе саме на асфальті. Skoda Karoq слухняно маневрує і практично не демонструє недостатньої обертальності. Його кермо точне і доволі інформативне.

Підвіска Skoda Karoq вельми пружна і деякі вибоїни відчутні (особливо з опціонними 18-дюймовими дисками). Але зате завдяки таким налаштуванням кросовер напрочуд мало крениться в поворотах. Крім того, варто відзначити дуже непогану шумоізоляцію: під час їзди трасою в салоні тихо і тільки після 110 км/год проявляється шум шин.

Кросовер мало крениться у віражах Фото: Тарас Брязгунов

Ціна Skoda Karoq

Новий Skoda Karoq в Україні коштує від 1 150 280 гривень. 1,4-літрова модель у комплектації Style обійдеться в 1 194 717 гривень. У цьому сегменті є як більш доступні моделі, так і дорожчі авто.

Вердикт Фокуса

Skoda Karoq — вибір прагматичного автомобіліста. Кросовер практичний, з продуманим салоном і доволі великим багажником. Він непоганий в управлінні і добре підходить для міста. Автомобіль українського виробництва якісно зібраний. Водночас, хотілося б ширшої палітри версій моделі.

Матричні фари відмінно освітлюють дорогу Фото: Тарас Брязгунов Під час відчинення дверей на землю проектується напис Skoda Фото: Тарас Брязгунов

Плюси Skoda Karoq:

продуманий салон з безліччю відсіків для дрібниць;

великий багажник;

Мінуси Skoda Karoq:

не дуже багате оснащення;

невеликий вибір версій моделі.

Технічні характеристики Skoda Karoq

Тип двигателя бензиновый с турбонаддувом Количество и расположение цилиндров R4 Объем двигателя 1395 Мощность двигателя, л. с./об/мин. 150/5000 Крутящий момент, Нм/об/мин. 250/1500 - 3500 Коробка передач 8-ст. автоматическая Привод передний Расход топлива, город-трасса 8,0-5,6 л/100 км Макс. скорость, км/ч 201 Разгон 0–100 км/ч, с 9,2 Объем топливного бака, л 50

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