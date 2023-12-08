Тест-драйв Subaru Crosstrek: нове ім'я, незмінні пріоритети

Новий Subaru Crosstrek — наступник моделі XV. Фокус дізнався, що принесла компактному кросоверу зміна назви і визначив, чи змінився його характер.

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Сучасні кросовери стають дедалі більше орієнтованими на асфальт і жертвують позашляховими здібностями заради хорошої керованості або комфорту. У багатьох моделей підвищеної прохідності зараз навіть повного приводу немає. Втім, на ринку ще залишаються моделі, на яких не страшно виїжджати на бездоріжжя. Одна з них — новий Subaru Crosstrek, який побував на тесті Фокуса.

Дизайн передньої частини виразніший, ніж у попередника Фото: Тарас Брязгунов

Для початку — трохи лікнепу. Новий Subaru Crosstrek — наступник моделі XV. Раніше вона продавалася під назвою Crosstrek на північноамериканському ринку, але тепер це ім'я стало "глобальним". Концепція моделі при цьому не змінилася, залишається впізнаваним і її дизайн.

Нове "обличчя", знайомий силует

У Subaru Crosstrek впізнаваний профіль з великим кутом нахилу лобового скла. Збережено і м'язисті розширені крила, і пластиковий позашляховий обвіс, що захищає нижню частину кузова.

Передня частина Subaru Crosstrek виразніша, ніж у попередника. Широка решітка радіатора доповнена вигнутою накладкою, що з'єднує розкосі фари. У топовій версії Premium оптика діодна та адаптивна, а ще передбачені 18-дюймові диски.

У Subaru Crosstrek знайомий профіль і виражений пластиковий обвіс Фото: Тарас Брязгунов

Заднє скло зверху прикрите спойлером, а по краях кузова встановлені С-подібні ліхтарі. Загалом, кросовер Subaru вже не настільки стриманий на вигляд, як XV, і більше привертає до себе увагу.

В основі моделі лежить доопрацьована архітектура Subaru Global Platform. Кросовер дещо більший за попередника.

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Габарити Subaru Crosstrek 2023:

довжина — 4480 мм;

ширина — 1800 мм;

висота — 1600 мм;

колісна база — 2670 мм.

Кліренс Subaru Crosstrek сягає 220 мм Фото: Тарас Брязгунов

Звичне компонування і великий дисплей — салон Subaru Crosstrek

Салон Subaru Crosstrek Premium оздоблений шкірою, а розбавляють її чорні лаковані накладки і вставки "під карбон". Педалі прикрашені металевими накладками. Пластик місцями може бути дещо жорстким, але все добре підігнано.

Кермо обшите шкірою вже в базовій версії, а на ободі передбачені зручні напливи в районі хвата рук. Крім традиційних кнопок керування аудіо, телефоном і круїз-контролем, тут є і клавіші вибору режимів їзди.

Компонування салону залишається знайомим Фото: Тарас Брязгунов

На панелі приладів — класичні циферблати спідометра і тахометра, розділені невеликим кольоровим дисплеєм. Показання добре зчитуються.

Найпомітніша деталь інтер'єру Subaru Crosstrek 2023 — безсумнівно, великий 11,6-дюймовий тачскрін. Меню мультимедійної системи Stralink просте і зрозуміле, а шрифт великий. Є й цікаві функції: можна, наприклад, побачити температуру оливи або відсоток натискання педалі газу. Також передбачені бездротові Apple CarPlay Android Auto.

Звісно, дисплей значно зменшив кількість клавіш на центральній панелі, але основні перемикачі все ж залишилися. Відрегулювати гучність музики або температуру можна, не відволікаючись від дороги.

Кросовер зберігає класичні циферблати приладів Фото: Тарас Брязгунов Головне нововведення всередині — великий тачскрін Фото: Тарас Брязгунов

Нижче розташована ніша для смартфона з бездротовою зарядкою, а також роз'ємами USB-C, USB-A і навіть Aux. У Subaru Crosstrek середніх розмірів скринька для рукавичок і доволі великий бокс у підлокітнику.

Наскільки просторий новий Subaru Crosstrek

Діапазон регулювань рульової колонки широкий, а водійське крісло в топовому Subaru Crosstrek 2023 отримало електропривод, тож зручну позицію за кермом знаходжу швидко.

За мірками кросоверів, посадка не надто висока. До оглядовості питань немає — до габаритів авто звикнути нескладно. На додачу, тепер є камери по колу, які полегшують паркування.

Водійське крісло оснащене електроприводом Фото: Тарас Брязгунов Ззаду досить щедрий простір для ніг Фото: Тарас Брязгунов

Передні крісла пружні і з хорошою бічною підтримкою. У всіх Subaru Crosstrek 2023 вони обігріваються, як і зона щіток лобового скла, а у версії Premium додано ще й обігрів керма.

На другому ряду достатньо простору для ніг, а ось над головою запас все ж не дуже великий. Проте, мені при зрості 176 см ззаду місця вистачає — обмежені будуть високі люди. Ширина салону не дуже велика, тому ззаду все ж зручніше двом.

До послуг пасажирів другого ряду — USB-роз'єми та підлокітник з підстаканниками, але окремих вентиляційних дефлекторів тут немає.

Об'єм багажника Subaru Crosstrek — 315 л Фото: Тарас Брязгунов Зі складеними задніми кріслами виходить 1261-літровий відсік Фото: Тарас Брязгунов Під підлогою захована "докатка" Фото: Тарас Брязгунов

А ось багажник Subaru Crosstrek залишається невеликим, як і в попередника. Його об'єм — 315 л у звичайному стані та 1261 л зі складеними задніми сидіннями. Утім, отвір широкий, а вантажна висота невелика, за мірками кросоверів. Під підлогою захована запаска.

Комплектація Subaru Crosstrek

Новий Subaru Crosstrek в Україні запропонований у двох варіантах оснащення. Початкова комплектація Active включає безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, камеру, датчики дощу і світла. Варіант Premium додає, серед іншого, люк, камери кругового огляду і контроль "сліпих" зон.

У Subaru величезну увагу приділили безпеці, тому вже в "базі" — 8 подушок. Фірмовий комплекс активної безпеки EyeSight поліпшений і отримав ще одну камеру (тепер їх три). Він охоплює адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування та утримання в смузі, а тепер додалася ще й функція об'їзду перешкод.

Скринька для рукавичок у Subaru Crosstrek середніх розмірів Фото: Тарас Брязгунов У підлокітнику передбачено немаленький бокс Фото: Тарас Брязгунов Для задніх пасажирів передбачені USB-роз'єми Фото: Тарас Брязгунов

Перевірений "боксер" — двигун Subaru Crosstrek

Під капотом встановлено знайому опозитну четвірку FB20 об'ємом 2,0 л. Це єдиний двигун, доступний для Subaru Crosstrek в Україні, хоча в інших країнах є також 2,5-літрова версія і гібрид.

Атмосферний "боксер" розвиває 156 к. с., а пікові 196 Н∙м крутильного моменту досягаються при 4000 об/хв. Він любить високі оберти, а на "низах" тяги часом не вистачає. Благо, двигун швидко і легко розкручується. Після 3500 об/хв мотор стає гучнішим, але його звук приємний для вуха.

Під капотом ховається опозитна 2,0-літрова четвірка Фото: Тарас Брязгунов

Динаміку можна охарактеризувати як достатню. Новий Subaru Crosstrek здатен розігнатися до 100 км/год за 10,4 с та розвинути 194 км/год. Варіатор CVT Lineatronic демонструє непогані реакції, тому обгін на трасі здійснюється без проблем. Хоча все ж таки хотілося більше наявності в українській лінійці моделі більш потужної версії.

Заявлена витрата пального становить 9,4 л/100 км у міському циклі та 6 л/100 км — у заміському. У нас вийшло 10-11 л на 100 км у місті і близько 6,5-7 л на 100 км на трасі. Економити паливо допомагає система глушіння мотора під час зупинок.

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Бездоріжжя — його рідна стихія

Новий Subaru Crosstrek залишається одним із тих кросоверів, які не бояться бруду. У нього надійний ланцюговий варіатор, фірмовий симетричний повний привід і пристойний кліренс у 220 мм.

Subaru Crosstrek не боїться бездоріжжя Фото: Тарас Брязгунов

Спеціальний позашляховий режим X-Mode доповнено режимами для снігу та бруду. На додачу, є система допомоги на спуску. Загалом, на бездоріжжя з асфальту з'їжджати можна.

Керованість Subaru Crosstrek 2023

Підвіску Subaru Crosstrek 2023 безсумнівно створювали з прицілом на бездоріжжя — вона вельми довгоходна і енергоємна. Більшість ям поглинаються м'яко і плавно. Кросовер відносно невисокий, та й опозитний двигун знижує центр ваги, тому крени кузова невеликі.

Кермо точне і цілком інформативне, хоча в навколонульовій зоні все ж хотілося більше зворотного зв'язку. Чим ще радує кросовер Subaru, так це зчепленням з дорогою — на снігу і в ожеледь він легко контрольований.

Енергоємна підвіска справляється з більшістю дорожніх нерівностей Фото: Тарас Брязгунов

Курсова стійкість на великих швидкостях трасі також не викликає запитань, а от шум вітру після 110-120 км/год стає чутним.

Ціна Subaru Crosstrek в Україні

Новий Subaru Crosstrek коштує від 1 260 400 гривень за початкову версію Active. Кросовер у топовому у виконанні Premium обійдеться в 1 401 100 гривень. Це не найдешевша модель у її сегменті, хоча й за конструкцією вона суттєво відрізняється від "однокласників".

Світлодіодна оптика кросовера є адаптивною Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокуса

Subaru Crosstrek змінив ім'я, але не образ — його концепція залишилася колишньою. Кросовер зберігає знайомий двигун, хороші позашляхові якості та безпечну керованість, але став сучаснішим. Модель підійде любителям активного відпочинку або ж водіям, яким часто доводиться виїжджати на бездоріжжя, але не хочеться рамну модель.

Плюси Subaru Crosstrek:

хороша прохідність;

багате базове оснащення;

енергоємна підвіска.

Мінуси Subaru Crosstrek:

невеликий багажник;

не вистачає потужнішої версії на ринку.

Технічні характеристики Subaru Crosstrek 2023

Тип двигуна бензиновий Кількість і розташування циліндрів 4, оппозитно Об'єм двигуна 1995 Потужність двигуна, к. с./об/хв 156/6000 Обертальний момент, Нм/об/хв 196/4000 Коробка передач варіатор Привід повний Споживання пального, місто-траса 9,4-6,0 л/100 км Макс. швидкість, км/год 194 Розгін 0–100 км/год, с 10,4 Об'єм паливного баку, л 63

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