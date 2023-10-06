Тест-драйв нової Mazda CX-60: перший крок у преміум-клас

Mazda CX-60 є знаковим авто для японської марки — це перший представник лінійки розкішних моделей. Фокус дізнався головні відмінності новачка від інших кросоверів Mazda і визначив, чи може він вважатися преміальним.

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Дорога шкіра в оздобленні, комфортабельні сидіння з електроприводом, потужна турбошістка під капотом, класичне задньопривідне компонування — цей автомобіль цілком можна віднести до преміум-сегменту. Утім, це не Mercedes і не BMW, а модель від бренду, який не вважається преміальним. На тесті у Фокуса — нова Mazda CX-60.

Mazda відкриває для себе преміум-сегмент — у ньому буде ціле сімейство нових моделей японської марки. Першим його представником і є кросовер Mazda CX-60.

Кросовер зберігає знайомий стиль Mazda, але виглядає солідніше за побратимів Фото: Тарас Брязгунов

Знайомий дизайн, нова "начинка"

Нова Mazda CX-60 — середньорозмірний п'ятимісний кросовер. За розмірами він помітно більший за модель CX-5, але компактніший, ніж семимісні Mazda CX-9 і CX-90, тобто його можна порівняти з BMW X3, Audi Q5 і Lexus NX.

Габарити Mazda CX-60 2023:

довжина — 4745 мм;

ширина — 1890 мм;

висота — 1680 мм;

колісна база — 2870 мм.

Кросовер на 20 см довший за Mazda CX-5 Фото: Тарас Брязгунов

Можна було б сказати, що кросовер зайняв нішу, що пустувала після припинення випуску Mazda CX-7, хоча з цією моделлю у новачка нічого спільного. Річ у тім, що в основі CX-60 лежить абсолютно нова задньопривідна платформа з поздовжнім розташуванням двигуна

Таке компонування вплинуло на дизайн Mazda CX-60: у кросовера класичні задньопривідні пропорції з дуже довгим капотом, коротким переднім звісом і зсунутим назад салоном.

Кросовер Mazda зберігає фамільні риси, але виглядає солідніше за побратимів. Широка решітка радіатора поєднується з компактними діодними фарами та тоненькими ходовими вогнями. Вузькі ліхтарі авто розтягнуті на крила. Усі Mazda CX-60 в Україні оснащуються за замовчуванням 20-дюймовими дисками.

В основі CX-60 лежить нова платформа з поздовжнім розташуванням двигуна Фото: Тарас Брязгунов

Японський люкс — салон Mazda CX-60

"Преміальність" Mazda CX-60 найкраще відчувається в салоні. Якість інтер'єрів у Mazda і раніше була на висоті, але тепер японці перевершили себе.

В оздобленні використана дорога шкіра Nappa, а передня панель обшита якісною екошкірою з контрастним прострочуванням. Розбавляють їх сріблясті вставки "під алюміній". Пластик у салоні переважно м'який.

Якість матеріалів внутрішнього оздоблення — на висоті Фото: Тарас Брязгунов

Рульове колесо забезпечене зручними напливами на ободі в районі хвата рук. Алгоритм роботи важеля КПП потребує звикання.

Нова Mazda CX-60 — перша модель марки з віртуальною панеллю приладів. У неї можна змінювати конфігурацію — вивести по центру аналоговий або цифровий спідометр. На додачу, колір графіки змінюється, залежно від обраного режиму їзди. Крім того, дані проектуються на лобове скло.

12,3-дюймовий дисплей мультимедіа розташований високо. Він сенсорний, але для навігації передбачені традиційні для Mazda круглий джойстик і кнопки. Меню просте і зрозуміле, також є Apple CarPlay (бездротовий) і Android Auto (дротовий). Мало того, є функція Face ID — авто може розпізнавати власника в обличчя і завантажити його налаштування.

CX-60 — перша Mazda з повністю цифровою панеллю приладів Фото: Тарас Брязгунов

Як і в інших Mazda, перемикачів аудіо на центральній панелі немає — регулятор гучності розміщений біля джойстика мультимедійної системи. Деякі кнопки клімат-контролю дрібнуваті, але налаштовувати температуру на дотик зручно.

Нижче розташована ніша з бездротовою зарядкою для смартфонів, а ось роз'єми USB-C для підключення смартфона заховані у відсіку в підлокітнику, що не дуже зручно. До речі, сам бокс надто вже маленький, зате бардачок Mazda CX-60 досить місткий.

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Наскільки просторий кросовер Mazda CX-60

Сідаємо за кермо. Передні крісла вже в базовій версії отримали електропривод, а у варіанті Premium Sport ним оснастили ще й рульову колонку, тож зручну позицію знаходжу швидко.

Передні сидіння і рульова колонка отримали електропривод Фото: Тарас Брязгунов Ззаду просторіше, ніж у Mazda CX-5, але не набагато Фото: Тарас Брязгунов

Крісла комфортабельні та добре утримують спину. Підігрів сидінь і керма є у всіх Mazda CX-60 2023, а в топовій версії додана ще й вентиляція.

Посадка в Mazda CX-60 не надто висока, за мірками кросоверів. Оглядовість загалом непогана, хоча потрібно звикнути до довгого капоту. Камери кругового огляду, безсумнівно, допомагають під час паркування, тим паче, що картинка у них дуже якісна. До того ж, їх можна швидко активувати натисканням кнопки біля важеля КПП.

Заглянемо назад: двері відчиняються дуже широко, що полегшує посадку. Хоча нова Mazda CX-60 майже на 20 см довша за CX-5, місця для ніг тут ненабагато більше. Утім, його цілком вистачає пасажирам середнього зросту, та й запас над головою непоганий, тому тіснувато буде хіба рослим людям. Трансмісійний тунель невисокий, тому трьом ззаду зручно.

Об'єм багажника Mazda CX-60 становить 570 л Зі складеними задніми сидіннями виходить 1726-літровий вікно Під підлогою заховані запаска-докатка і сабвуфер

У спинки сидінь змінюється кут нахилу, проте діапазон регулювань дуже невеликий. Для задніх пасажирів є підігрів крісел і роз'єми USB-A.

А ось багажник Mazda CX-60 справді величезний: 570 л у звичайному стані і 1726 л — зі складеними задніми кріслами (вони складаються легко, причому як із салону, так і з багажника). Під підлогою заховані сабвуфер і запаска-докатка. Отвір дверей широкий, а а ще є електропривід із сенсором відкривання — для його спрацьовування достатньо провести ногою під бампером.

По-багатому — комплектація Mazda CX-60 2023

Оскільки модель преміальна, то її оснащення небідне вже в базовій версії — безключовий доступ, електропакет, камера, паркувальні сенсори спереду і ззаду, круїз-контроль, датчики дощу і світла.

Компактний важіль КПП сусідить із джойстиком мультимедіа Бокс у підлокітнику у Mazda маленький У кросовера місткий бардачок для рукавичок У задніх пасажирів є підігрів і USB-роз'єми

Флагманський варіант Premium Sport додає камери кругового огляду, електропривод рульової колонки, вентиляцію сидінь і потужну акустику Bose. Усі Mazda CX-60 2023 отримали 7 подушок безпеки та набір електронних "помічників" — автоматичне гальмування, утримання у смузі, контроль "сліпих" зон та уважності водія.

Шість циліндрів та електричний помічник — двигун Mazda CX-60

Написи Inline 6 на боковинах вказують на родзинку топової Mazda CX-60 — 3,3-літрову рядну турбошістку. В епоху даунсайзингу двигунів Mazda не побоялася створити новий мотор великого об'єму.

Для свого об'єму двигун не найпотужніший — 284 к. с. Утім, потенціал у нього є, адже у флагманській Mazda CX-90 ця ж шістка видає 345 к. с.

Шестициліндрову версію видають написи на боковинах Фото: Тарас Брязгунов

Мотор швидко розкручується і найкраще проявляє себе після 2500 об/хв. Пікові 450 Н∙м крутильного моменту доступні в широкому діапазоні 2000-3500 об/хв, тож на брак тяги скаржитися не доводиться. У спортивному режимі шістка стає жвавішою і чутливішою.

Спринт до 100 км/год займає 6,9 с і рівномірний розгін триває до 140-150 км/год. Максимальна швидкість становить 219 км/год. Двигун порадує приємним соковитим звуком і по-справжньому гучним стає тільки на високих обертах.

Нова Mazda CX-60 — перша модель марки з 8-ступінчастою автоматичною КПП. Вона демонструє чудові реакції і дуже швидко перемикає передачі, але при переході з першої на другу швидкості часом відчувається поштовх.

3,3-літрова турбошістка тяговита й економічна Фото: Тарас Брязгунов

Автомат у Mazda просунутий — з багатодисковим зчепленням замість традиційного гідротрансформатора і вбудованою 48-вольтною "м'якою" гібридною установкою. Вона глушить мотор не тільки під час зупинок, а й під час їзди накатом навіть на великій швидкості.

Результат — напрочуд низька витрата пального. 11 л/100 км у міському циклі та 6,2 л/100 км за містом — чудові дані для 1,8-тонного шестициліндрового авто. І ці цифри реальні — у нас вийшло 11,3 л/100 км за переважно міської їзди. І навіть якщо активніше тиснути на газ, то в 13 л/100 км можна вкластися. Цікаво, що у 2,5-літрової 192-сильної версії схожі паспортні показники економічності.

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Як керується нова Mazda CX-60

Звісно, задньопривідне компонування позитивно впливає на керованість Mazda CX-60. На звивистих дорогах важкий автомобіль вельми непогано себе почуває, і керувати ним — одне задоволення.

Задньопривідне компонування сприяє хорошій керованості Фото: Тарас Брязгунов

Кермо Mazda CX-60 приємно наповнене вагою і точне, хоча більше інформативності йому не завадило б. Кросовер Mazda слухняно реагує на поворот керма, а його обертальність близька до нейтральної.

Зчеплення з дорогою дуже хороше і зірвати задню вісь у занос не вийде. А ще автомобіль непогано маневрує і на малих швидкостях — діаметр його розвороту становить лише 10,8 м.

Від такого авто очікуєш більш спортивних налаштувань підвіски, але нова Mazda CX-60 — не той випадок. Її підвіска більше налаштована на комфорт — вона плавно і досить тихо поглинає більшість дорожніх нерівностей. При цьому крени кузова відносно невеликі — це заслуга системи Kinematic Posture Control, запозиченої у спортивної Mazda MX-5.

Підвіска кросовера налаштована на комфорт Фото: Тарас Брязгунов

Шумоізоляція у кросовера також непогана. На трасі шини й аеродинамічні шуми стають чутні після 130-140 км/год.

З'їхати з асфальту на Mazda CX-60 можна, але потрібно враховувати, що авто з кліренсом 180 мм і шинами розміром 235/50 R20 все ж не створене для серйозного бездоріжжя.

Нова Mazda CX-60, ціна в Україні

Купити кросовер Mazda CX-60 в Україні можна за ціною від 1 706 600 гривень за 2,5-літровий варіант у базовій комплектації. 3,3-літрова версія стартує з 2 052 000 гривень, а авто у виконанні Premium-Sport — це мінімум 2 322 000 гривень.

Компактні діодні фари доповнені тоненькими ходовими вогнями Фото: Тарас Брязгунов

Наразі нова Mazda CX-60 є найдорожчою моделлю японської марки, адже поки що у нас не з'явився флагман CX-90. Утім, якщо порівнювати з моделями аналогічного класу і компонування, то з'ясується, що CX-60 — один із найдешевших. Японський преміум виявився доступнішим за європейський.

Вердикт Фокуса

Якщо не брати до уваги дрібні нюанси, то нова Mazda CX-60 цілком відповідає вимогам преміум-сегмента. У кросовера якісне внутрішнє оздоблення, багате оснащення і задньопривідне компонування, як у дорожчих європейських моделей. Підвіска порадує комфортом, а шестициліндровий двигун — економічністю. Хоча автомобілю не завадила б наявність потужнішої версії зі спортивними налаштуваннями ходової.

Плюси Mazda CX-60 2023:

мала витрата палива;

великий багажник;

багате оснащення;

комфортабельна їзда.

Мінуси Mazda CX-60 2023:

не надто багато місця ззаду;

хотілося б потужнішу версію 3,3-літрового мотора.

Технічні характеристики Mazda CX-60

Тип двигуна бензиновий, з турбонаддувом Кількість і розташування циліндрів R6 Об'єм двигуна 3283 Потужність двигуна, к. с./об/хв 284/5000 Обертальний момент, Нм/об/хв 450/2000-3500 Коробка передач 8-ст. автоматична Привід повний Споживання пального, місто-траса 11,0-6,2 л/100 км Макс. швидкість, км/год 219 Розгін 0–100 км/год, с 6,9 Об'єм паливного баку, л 58

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