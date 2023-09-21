На рівень вище: тест-драйв нового Opel Astra

Новий Opel Astra шостої генерації радикально змінився і зробив величезний крок вперед. Фокус дізнався, чим може привабити хетчбек в епоху повального захоплення кросоверами.

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Свого часу Opel Astra був одним з найпопулярніших автомобілів в Україні і деякий час навіть випускався в нашій країні. Останніми роками модель п'ятого покоління не була представлена в Україні — часи змінилися і автомобілісти все частіше обирають кросовери, а не хетчбеки. Однак тепер абсолютно нова Astra L повернулася на наш ринок і Фокусу вдалося познайомитися з нею.

Передня частина виконана в новій фірмовій стилістиці Opel Vizor Фото: Тарас Брязгунов

Великі зміни — дизайн Opel Astra 2023 року

Зовнішність Opel Astra L виконана в новому фірмовому стилі з великою кількістю граней. У авто довгий капот, висока віконна лінія і товсті задні стійки даху.

Візитна картка сучасних моделей німецької марки — передня частина Opel Vizor з чорною вставкою замість традиційної решітки радіатора. Діодні фари доповнені стильними L-подібними ходовими вогнями. Ззаду звертають на себе увагу тоненькі ліхтарі та немаленький спойлер.

На тестовому авто встановлена опціонна матрична оптика — вона відмінно освітлює дорогу вночі. Крім того, хетчбек виділяється завдяки двоколірному забарвленню з чорним дахом.

У дизайні тепер панують грані Фото: Тарас Брязгунов

Новий Opel Astra в Україні поки що доступний тільки в кузові хетчбек, хоча в лінійці залишився й універсал Sports Tourer. В основі авто лежить сучасна платформа ЕМР2, яку також використовують Peugeot 308 і DS 4.

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Розміри Opel Astra 2023:

довжина — 4374 мм;

ширина — 1860 мм;

висота — 1441 мм;

колісна база — 2675 мм.

Заднє скло прикрите немаленьким спойлером Фото: Тарас Брязгунов

Крок вперед — салон Opel Astra 2023

Інтер'єр Opel Astra L також повністю змінений. У версії Elegance оздоблення розбавлене світлими вставками і чорними лакованими поверхнями, а крісла обшиті приємною фактурною тканиною і алькантарою. Пластик переважно м'який на дотик і тільки місцями жорсткуватий.

Обід керма оздоблений перфорованою шкірою і скошений знизу. Також варто відзначити оригінальний мініатюрний джойстик КПП.

На передній панелі тепер встановлено два 10-дюймові дисплеї Фото: Тарас Брязгунов

Головне нововведення салону Opel Astra — два 10-дюймових дисплеї на передній панелі. Цифровий щиток приладів виконаний у мінімалістському стилі, а його показання добре зчитуються. Колір графіки змінюється, залежно від обраного режиму.

Тачскрін разом з усією центральною панеллю трохи повернутий до водія. Мультимедійна система працює швидко, а її меню просте та зрозуміле. Також є бездротові Android Auto та Apple CarPlay.

Перемикачів на центральній панелі небагато. Усі вони великі та зручні в користуванні на дотик.

Віртуальна панель приладів передбачена вже в базовій версії Фото: Тарас Брязгунов У камери заднього виду якісна картинка Фото: Тарас Брязгунов

Нижче знаходяться невеликий "потайний" відсік і ніша з роз'ємами USB-C, куди поміститься смартфон. А ось стандартні порти USB-A в Opel Astra відсутні — в Європі починають потихеньку відмовлятися від них.

У хетбчека доволі місткий ящик для рукавичок. Бокс у центральному підлокітнику глибокий, але вузькуватий, а поруч із ним є невелика ніша для дрібниць.

Наскільки просторий новий Opel Astra L

Сідаємо за кермо. Крісла в Opel Astra отримали схвалення в німецькому незалежному центрі з ергономіки та ортопедії AGR. Вони зручні, пружні і з непоганою бічною підтримкою. Подушку за потреби можна подовжити. Примітно, що у всіх Opel Astra в Україні є підігрів сидінь і керма.

Передні сидіння зручні, а їхня подушка висувається Фото: Тарас Брязгунов На другому ряду хотілося б більший запас над головою Фото: Тарас Брязгунов

Діапазону регулювань крісел і рульової колонки мені цілком вистачило, щоб підібрати зручне положення. Регулюється і бічна підтримка. Посадка в Opel Astra низька (особливо на тлі кросоверів), хоча до оглядовості особливих питань немає — до габаритів хетчбека звикаєш швидко.

Пересядемо на другий ряд. За мірками С-класу, місце простір для ніг тут непогане, а ось над головою запас невеликий — людям зростом понад 180 см все ж буде затісно. У задніх пасажирів є підстаканники, дефлектори вентиляції та роз'єм USB-C.

Об'єм багажника становить 422 л у звичайному стані і 1339 л — зі складеними задніми кріслами (у цьому разі утворюється рівна підлога). Висота порогу невелика, а от от отвір дверей багажника хотілося б ширше. Під підлогою заховано повноцінне запасне колесо.

Об'єм багажника Opel Astra — 422 л При складанні сидінь утворюється рівна підлога Під підлогою ховається повноцінне запасне колесо

Комплектація Opel Astra 2023

Новий Opel Astra в Україні доволі непогано оснащений вже в базовому виконанні — є клімат-контроль, круїз-контроль, парктронік, 16-дюймові литі диски і набір систем безпеки — автоматичне гальмування, утримання в смузі, розпізнавання знаків і контроль втоми водія.

У топовій версії Elegance додано безключовий доступ, камеру заднього виду (з якісною картинкою і широким кутом), і підігрів лобового скла.

Замість важеля КПП встановлений мінатюрний джойстик Бокс у підлокітнику вузький, але глибокий У центральній панелі є прихований відсік для дрібниць Ящик для рукавичок Opel Astra доволі місткий Для задніх пасажирів передбачені обдув і USB-порт

Економічний і тяговитий — двигун Opel Astra

Для Opel Astra в Україні пропонують на вибір два 130-сильних турбомотори — 1,2-літровий бензиновий і 1,5-літровий дизельний. Тестове авто оснащене дизельним двигуном і хетчбеку його цілком вистачає.

Характер у дизеля спокійний, поступливий, хоча в спортивному режимі він стає дещо жвавішим. Тяги на малих обертах більш ніж достатньо — пікові 300 Н∙м крутильного моменту досягаються при 1750 об/хв.

1,5-літровий турбодизель порадує економічністю Фото: Тарас Брязгунов

Турбодизель Opel чути, але гучним стає тільки на високих обертах (хоча в новому DS 4 його все ж менше чути). Вібрації не відчутні, та й 8-ступінчастий відрізняється плавністю роботи.

Розгін до 100 км/год займає 12,1 с, хоча за відчуттями здається, що авто все ж таки дещо жвавіше (той самий DS 4 із цим мотором на секунду швидший). Максимальна швидкість становить 203 км/год.

Паспортна витрата пального — 4,5 л/100 км у міському циклі та 3,8 л/100 км — у заміському. У нас вийшло 6,9 л/100 км при переважно міській їзді — непоганий показник.

У Opel Astra м'яка і комфортабельна підвіска Фото: Тарас Брязгунов

Ставка на комфорт

Ходова Opel Astra більше налаштована на комфортну їзду. М'яка підвіска і високопрофільні шини розміром 205/60 R16 легко справляються з більшістю дорожніх нерівностей — вони поглинаються плавно і досить тихо. При цьому, як не дивно, хетчбек мало крениться в поворотах.

Кермо Astra дуже легке навіть режимі Sport і більше зворотної сили йому не завадило б. Автомобіль легко і слухняно маневрує та має невеликий (10,51 м) діаметр розвороту.

Хетчбек має невеликий діаметр розвороту Фото: Тарас Брязгунов

На трасі на великих швидкостях у салоні досить тихо, хоча ті самі високопрофільні шини все ж таки чути.

Ціна Opel Astra в Україні

Новий Opel Astra в Україні коштує від 969 900 гривень за базову версію Edition з бензиновим мотором. Дизельна версія у виконанні Elegance обійдеться в 1 104 000 гривень. Це не найдешевша модель С-класу в нашій країні, але далеко не найдорожча. Втім, слід зазначити, що на ринку все ж таки бракує більш доступних початкових версій моделі.

Матричні фари відмінно освітлюють дорогу Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокуса

Новий Opel Astra зробив крок вперед порівняно з моделлю минулого покоління. Він став яскравішим на вигляд і технологічнішим, у нього багате оснащення і економічний дизель. Шкода тільки, що палітра версій не настільки багата, як у Європі — немає базових комплектацій, а також універсала, потужних гібридів і електромобіля.

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Плюси Opel Astra 2023:

багата комплектація;

економічний і тяговитий турбодизель;

комфортабельна їзда;

сучасна мультимедійна система.

Мінуси Opel Astra 2023:

не найпросторіший задній ряд;

у салоні не вистачає роз'ємів USB-A;

хотілося б ширшої палітри версій моделі.

Технічні характеристики Opel Astra L

Тип двигуна дизельний з турбонаддувом Кількість і розташування циліндрів R4 Об'єм двигуна 1499 Потужність двигуна, к. с./об/хв 130/3750 Обертальний момент, Нм/об/хв 300/1750 Коробка передач 8-ст. автоматична Привід передній Споживання пального, місто-траса 4,5-3,8 л/100 км Макс. швидкість, км/год 203 Розгін 0–100 км/год, с 12,1 Об'єм паливного баку, л 52

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