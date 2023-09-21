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На уровень выше: тест-драйв нового Opel Astra

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Фото: Тарас Брязгунов | Opel Astra вернулся в Украину

Новый Opel Astra шестой генерации радикально преобразился и сделал огромный шаг вперед. Фокус узнал, чем может привлечь хэтчбек в эпоху повального увлечения кроссоверами.

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В свое время Opel Astra был одним из самых популярных автомобилей в Украине и некоторое время даже выпускался в нашей стране. В последние годы модель пятого поколения не была представлена в Украине — времена изменились и автомобилисты все чаще выбирают кроссоверы, а не хэтчбеки. Однако теперь абсолютно новая Astra L вернулась на наш рынок и Фокусу удалось познакомиться с ней.

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Передняя часть выполнена в новой фирменной стилистике Opel Vizor
Фото: Тарас Брязгунов

Большие перемены – дизайн Opel Astra 2023

Внешность Opel Astra L выполнена в новом фирменном стиле с обилием граней. У авто длинный капот, высокая оконная линия и толстые задние стойки крыши.

Визитная карточка современных моделей немецкой марки – передняя часть Opel Vizor с черной вставкой вместо традиционной решетки радиатора. Диодные фары дополнены стильными L-образными ходовыми огнями. Сзади обращают на себя внимание тоненькие фонари и немаленький спойлер.

На тестовом авто установлена опционная матричная оптика – она отлично освещает дорогу ночью. Кроме того, хэтчбек выделяется благодаря двухцветной окраске с черной крышей.

Opel Astra 2023, новый Opel Astra, Opel Astra, Opel Astra L, Opel Astra в Украине Fullscreen
В дизайне теперь господствуют грани
Фото: Тарас Брязгунов

Новый Opel Astra в Украине пока доступен только в кузове хэтчбек, хотя в линейке остался и универсал Sports Tourer. В основе авто лежит современная платформа ЕМР2, которую также используют Peugeot 308 и DS 4.

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Размеры Opel Astra 2023:

  • длина – 4374 мм;
  • ширина – 1860 мм;
  • высота – 1441 мм;
  • колесная база – 2675 мм.
Опель астра 2023, новый Opel Astra, Opel Astra, Opel Astra 2023, Opel Astra L, Opel Astra в Украине Fullscreen
Заднее стекло прикрыто немаленьким спойлером
Фото: Тарас Брязгунов

Шаг вперед – салон Opel Astra 2023

Интерьер Opel Astra L также полностью изменен. В версии Elegance отделка разбавлена светлыми вставками и черными лакированными поверхностями, а кресла обшиты приятной фактурной тканью и алькантарой. Пластик преимущественно мягкий на ощупь и только местами жестковат.

Обод руля отделан перфорированной кожей и скошен снизу. Также стоит отметить оригинальный миниатюрный джойстик КПП.

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На передней панели теперь установлены два 10-дюймовых дисплея
Фото: Тарас Брязгунов

Главное новшество салона Opel Astra – два 10-дюймовых дисплея на передней панели. Цифровой щиток приборов выполнен в минималистском стиле, а его показания хорошо считываются. Цвет графики меняется, в зависимости от выбранного режима.

Тачскрин вместе со всей центральной панелью немного повернут к водителю. Мультимедийная система работает быстро, а ее меню простое и понятное. Также есть беспроводные Android Auto и Apple CarPlay.

Переключателей на центральной панели немного. Все они крупные и удобные в пользовании на ощупь.

Дисплей Опель Астра, новый Opel Astra, Opel Astra, Opel Astra 2023, Opel Astra L, Opel Astra в Украине Fullscreen
Виртуальная панель приборов предусмотрена уже в базовой версии
Фото: Тарас Брязгунов
камера Опель Астра, новый Opel Astra, Opel Astra, Opel Astra 2023, Opel Astra L, Opel Astra в Украине Fullscreen
У камеры заднего вида качественная картинка
Фото: Тарас Брязгунов

Ниже находятся небольшой "потайной" отсек и ниша с разъемами USB-C, куда поместится смартфон. А вот стандартные порты USB-A в Opel Astra отсутствуют – в Европе начинают потихоньку отказываться от них.

У хэтбчека довольно вместительный перчаточный ящик. Бокс в центральном подлокотнике глубокий, но узковат, а рядом с ним есть небольшая ниша для мелочи.

Насколько просторен новый Opel Astra L

Садимся за руль. Кресла в Opel Astra получили одобрение в немецком независимом центре по эргономике и ортопедии AGR. Они удобные, упругие и с неплохой боковой поддержкой. Подушку при надобности можно удлинить. Примечательно, что во всех Opel Astra в Украине есть подогрев сидений и руля.

Передние сиденья Opel Astra, новый Opel Astra, Opel Astra, Opel Astra 2023, Opel Astra L, Opel Astra в Украине Fullscreen
Передние сиденья удобные, а их подушка выдвигается
Фото: Тарас Брязгунов
Задние сиденья Opel Astra, новый Opel Astra, Opel Astra, Opel Astra 2023, Opel Astra L, Opel Astra в Украине Fullscreen
На втором ряду хотелось бы больший запас над головой
Фото: Тарас Брязгунов

Диапазона регулировок кресел и рулевой колонки мне вполне хватило, чтобы подобрать удобное положение. Регулируется и боковая поддержка. Посадка в Opel Astra низкая (особенно на фоне кроссоверов), хотя к обзорности особых вопросов нет – к габаритам хэтчбека привыкаешь быстро.

Пересядем на второй ряд. По меркам С-класса, место пространство для ног здесь неплохое, а вот над головой запас небольшой – людям ростом свыше 180 см все же будет тесновато. У задних пассажиров есть подстаканники, дефлекторы вентиляции и разъем USB-C.

Объем багажника составляет 422 л в обычном состоянии и 1339 л — со сложенными задними креслами (в этом случае образуется ровный пол). Погрузочная высота небольшая, а вот проем двери багажника хотелось бы пошире. Под полом спрятано полноценное запасное колесо.

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Объем багажника Opel Astra — 422 л
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При складывании сидений образуется ровный пол
запаска опель астра, новый Opel Astra, Opel Astra, Opel Astra 2023, Opel Astra L, Opel Astra в Украине Fullscreen
Под полом прячется полноценное запасное колесо
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Комплектация Opel Astra 2023

Новый Opel Astra в Украине довольно неплохо оснащен уже в базовом исполнении – есть климат-контроль, круиз-контроль, парктроник, 16-дюймовые литые диски и набор систем безопасности – автоматическое торможение, удержание в полосе, распознавание знаков и контроль усталости водителя.

В топовой версии Elegance добавлены бесключевой доступ, камера заднего вида (с качественной картинкой и широким углом), и подогрев лобового стекла.

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Вместо рычага КПП установлен минатюрный джойстик
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Бокс в подлокотнике узкий, но глубокий
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В центральной панели есть скрытый отсек для мелочи
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Перчаточный ящик Opel Astra довольно вместительный
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Для задних пассажиров предусмотрены обдув и USB-порт
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Экономичный и тяговитый – двигатель Opel Astra

Для Opel Astra в Украине предлагают на выбор два 130-сильных турбомотора – 1,2-литровый бензиновый и 1,5-литровый дизельный. Тестовое авто оснащено дизельным двигателем и хэтчбеку его вполне хватает.

Характер у дизеля спокойный, покладистый, хотя в спортивном режиме он становится несколько резвее. Тяги на малых оборотах более, чем достаточно – пиковые 300 Н∙м крутящего момента достигаются при 1750 об/мин.

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1,5-литровый турбодизель порадует экономичностью
Фото: Тарас Брязгунов

Турбодизель Opel слышен, но громким становится только на высоких оборотах (хотя в новом DS 4 он все же меньше слышен). Вибрации не ощутимы, да и 8-ступенчатый отличается плавностью работы.

Разгон до 100 км/ч занимает 12,1 с, хотя по ощущениям кажется, что авто все же несколько резвее (тот же DS 4 с этим мотором на секунду быстрее). Максимальная скорость составляет 203 км/ч.

Паспортный расход топлива – 4,5 л/100 км в городском цикле и 3,8 л/100 км – в загородном. У нас получилось 6,9 л/100 км при преимущественно городской езде – неплохой показатель.

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У Opel Astra мягкая и комфортабельная подвеска
Фото: Тарас Брязгунов

Ставка на комфорт

Ходовая Opel Astra больше настроена на комфортную езду. Мягкая подвеска и высокопрофильные шины размером 205/60 R16 легко справляются с большинством дорожных неровностей – они поглощаются плавно и довольно тихо. При этом, как ни странно, хэтчбек мало кренится в поворотах.

Руль Astra очень легкий даже режиме Sport и больше обратной силы ему не помешало бы. Автомобиль легко и послушно маневрирует и имеет небольшой (10,51 м) диаметр разворота.

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Хэтчбек имеет небольшой диаметр разворота
Фото: Тарас Брязгунов

На трассе на больших скоростях в салоне достаточно тихо, хотя те самые высокопрофильные шины все же слышны.

Цена Opel Astra в Украине

Новый Opel Astra в Украине стоит от 969 900 гривен за базовую версию Edition с бензиновым мотором. Дизельная версия в исполнении Elegance обойдется в 1 104 000 гривен. Это не самая дешевая модель С-класса в нашей стране, но и далеко не самая дорогая. Впрочем, следует отметить, что на рынке все же не хватает более доступных начальных версий модели.

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Матричные фары отлично освещают дорогу
Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокуса

Новый Opel Astra совершил шаг вперед по сравнению с моделью прошлого поколения. Он стал ярче на вид и технологичнее, у него богатое оснащение и экономичный дизель. Жаль только, что палитра версий не столь богата, как в Европе – нет базовых комплектаций, а также универсала, мощных гибридов и электромобиля.

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Плюсы Opel Astra 2023:

  • богатая комплектация;
  • экономичный и тяговитый турбодизель;
  • комфортабельная езда;
  • современная мультимедийная система.

Минусы Opel Astra 2023:

  • не самый просторный задний ряд;
  • в салоне не хватает разъемов USB-A;
  • хотелось бы более широкой палитры версий модели.

Технические характеристики Opel Astra L

Тип двигателя дизельный с турбонаддувом
Количество и расположение цилиндров R4
Объем двигателя 1499
Мощность двигателя, л. с./об/мин. 130/3750
Крутящий момент, Нм/об/мин. 300/1750
Коробка передач 8-ст. автоматическая
Привод передний
Расход топлива, город-трасса 4,5-3,8 л/100 км
Макс. скорость, км/ч 203
Разгон 0–100 км/ч, с 12,1
Объем топливного бака, л 52
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