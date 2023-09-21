На уровень выше: тест-драйв нового Opel Astra
Новый Opel Astra шестой генерации радикально преобразился и сделал огромный шаг вперед. Фокус узнал, чем может привлечь хэтчбек в эпоху повального увлечения кроссоверами.
В свое время Opel Astra был одним из самых популярных автомобилей в Украине и некоторое время даже выпускался в нашей стране. В последние годы модель пятого поколения не была представлена в Украине — времена изменились и автомобилисты все чаще выбирают кроссоверы, а не хэтчбеки. Однако теперь абсолютно новая Astra L вернулась на наш рынок и Фокусу удалось познакомиться с ней.
Большие перемены – дизайн Opel Astra 2023
Внешность Opel Astra L выполнена в новом фирменном стиле с обилием граней. У авто длинный капот, высокая оконная линия и толстые задние стойки крыши.
Визитная карточка современных моделей немецкой марки – передняя часть Opel Vizor с черной вставкой вместо традиционной решетки радиатора. Диодные фары дополнены стильными L-образными ходовыми огнями. Сзади обращают на себя внимание тоненькие фонари и немаленький спойлер.
На тестовом авто установлена опционная матричная оптика – она отлично освещает дорогу ночью. Кроме того, хэтчбек выделяется благодаря двухцветной окраске с черной крышей.
Новый Opel Astra в Украине пока доступен только в кузове хэтчбек, хотя в линейке остался и универсал Sports Tourer. В основе авто лежит современная платформа ЕМР2, которую также используют Peugeot 308 и DS 4.Важно
Размеры Opel Astra 2023:
- длина – 4374 мм;
- ширина – 1860 мм;
- высота – 1441 мм;
- колесная база – 2675 мм.
Шаг вперед – салон Opel Astra 2023
Интерьер Opel Astra L также полностью изменен. В версии Elegance отделка разбавлена светлыми вставками и черными лакированными поверхностями, а кресла обшиты приятной фактурной тканью и алькантарой. Пластик преимущественно мягкий на ощупь и только местами жестковат.
Обод руля отделан перфорированной кожей и скошен снизу. Также стоит отметить оригинальный миниатюрный джойстик КПП.
Главное новшество салона Opel Astra – два 10-дюймовых дисплея на передней панели. Цифровой щиток приборов выполнен в минималистском стиле, а его показания хорошо считываются. Цвет графики меняется, в зависимости от выбранного режима.
Тачскрин вместе со всей центральной панелью немного повернут к водителю. Мультимедийная система работает быстро, а ее меню простое и понятное. Также есть беспроводные Android Auto и Apple CarPlay.
Переключателей на центральной панели немного. Все они крупные и удобные в пользовании на ощупь.
Ниже находятся небольшой "потайной" отсек и ниша с разъемами USB-C, куда поместится смартфон. А вот стандартные порты USB-A в Opel Astra отсутствуют – в Европе начинают потихоньку отказываться от них.
У хэтбчека довольно вместительный перчаточный ящик. Бокс в центральном подлокотнике глубокий, но узковат, а рядом с ним есть небольшая ниша для мелочи.
Насколько просторен новый Opel Astra L
Садимся за руль. Кресла в Opel Astra получили одобрение в немецком независимом центре по эргономике и ортопедии AGR. Они удобные, упругие и с неплохой боковой поддержкой. Подушку при надобности можно удлинить. Примечательно, что во всех Opel Astra в Украине есть подогрев сидений и руля.
Диапазона регулировок кресел и рулевой колонки мне вполне хватило, чтобы подобрать удобное положение. Регулируется и боковая поддержка. Посадка в Opel Astra низкая (особенно на фоне кроссоверов), хотя к обзорности особых вопросов нет – к габаритам хэтчбека привыкаешь быстро.
Пересядем на второй ряд. По меркам С-класса, место пространство для ног здесь неплохое, а вот над головой запас небольшой – людям ростом свыше 180 см все же будет тесновато. У задних пассажиров есть подстаканники, дефлекторы вентиляции и разъем USB-C.
Объем багажника составляет 422 л в обычном состоянии и 1339 л — со сложенными задними креслами (в этом случае образуется ровный пол). Погрузочная высота небольшая, а вот проем двери багажника хотелось бы пошире. Под полом спрятано полноценное запасное колесо.
Комплектация Opel Astra 2023
Новый Opel Astra в Украине довольно неплохо оснащен уже в базовом исполнении – есть климат-контроль, круиз-контроль, парктроник, 16-дюймовые литые диски и набор систем безопасности – автоматическое торможение, удержание в полосе, распознавание знаков и контроль усталости водителя.
В топовой версии Elegance добавлены бесключевой доступ, камера заднего вида (с качественной картинкой и широким углом), и подогрев лобового стекла.
Экономичный и тяговитый – двигатель Opel Astra
Для Opel Astra в Украине предлагают на выбор два 130-сильных турбомотора – 1,2-литровый бензиновый и 1,5-литровый дизельный. Тестовое авто оснащено дизельным двигателем и хэтчбеку его вполне хватает.
Характер у дизеля спокойный, покладистый, хотя в спортивном режиме он становится несколько резвее. Тяги на малых оборотах более, чем достаточно – пиковые 300 Н∙м крутящего момента достигаются при 1750 об/мин.
Турбодизель Opel слышен, но громким становится только на высоких оборотах (хотя в новом DS 4 он все же меньше слышен). Вибрации не ощутимы, да и 8-ступенчатый отличается плавностью работы.
Разгон до 100 км/ч занимает 12,1 с, хотя по ощущениям кажется, что авто все же несколько резвее (тот же DS 4 с этим мотором на секунду быстрее). Максимальная скорость составляет 203 км/ч.
Паспортный расход топлива – 4,5 л/100 км в городском цикле и 3,8 л/100 км – в загородном. У нас получилось 6,9 л/100 км при преимущественно городской езде – неплохой показатель.
Ставка на комфорт
Ходовая Opel Astra больше настроена на комфортную езду. Мягкая подвеска и высокопрофильные шины размером 205/60 R16 легко справляются с большинством дорожных неровностей – они поглощаются плавно и довольно тихо. При этом, как ни странно, хэтчбек мало кренится в поворотах.
Руль Astra очень легкий даже режиме Sport и больше обратной силы ему не помешало бы. Автомобиль легко и послушно маневрирует и имеет небольшой (10,51 м) диаметр разворота.
На трассе на больших скоростях в салоне достаточно тихо, хотя те самые высокопрофильные шины все же слышны.
Цена Opel Astra в Украине
Новый Opel Astra в Украине стоит от 969 900 гривен за базовую версию Edition с бензиновым мотором. Дизельная версия в исполнении Elegance обойдется в 1 104 000 гривен. Это не самая дешевая модель С-класса в нашей стране, но и далеко не самая дорогая. Впрочем, следует отметить, что на рынке все же не хватает более доступных начальных версий модели.
Вердикт Фокуса
Новый Opel Astra совершил шаг вперед по сравнению с моделью прошлого поколения. Он стал ярче на вид и технологичнее, у него богатое оснащение и экономичный дизель. Жаль только, что палитра версий не столь богата, как в Европе – нет базовых комплектаций, а также универсала, мощных гибридов и электромобиля.Важно
Плюсы Opel Astra 2023:
- богатая комплектация;
- экономичный и тяговитый турбодизель;
- комфортабельная езда;
- современная мультимедийная система.
Минусы Opel Astra 2023:
- не самый просторный задний ряд;
- в салоне не хватает разъемов USB-A;
- хотелось бы более широкой палитры версий модели.
Технические характеристики Opel Astra L
|Тип двигателя
|дизельный с турбонаддувом
|Количество и расположение цилиндров
|R4
|Объем двигателя
|1499
|Мощность двигателя, л. с./об/мин.
|130/3750
|Крутящий момент, Нм/об/мин.
|300/1750
|Коробка передач
|8-ст. автоматическая
|Привод
|передний
|Расход топлива, город-трасса
|4,5-3,8 л/100 км
|Макс. скорость, км/ч
|203
|Разгон 0–100 км/ч, с
|12,1
|Объем топливного бака, л
|52