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Авто

Большой багажник и запас хода свыше 400 км: Opel показал семейный электромобиль (фото)

Opel Astra Sports Tourer Electric, Opel Astra, универсал Opel Astra, электромобиль Opel Astra
Фото: carscoops.com | Универсал Opel Astra стал электромобиль

Универсал Opel Astra Sports Tourer Electric оснащен 156-сильным мотором и способен развить 170 км/ч. Электромобиль обладает вместительным 516-литровым багажником.

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На автошоу в Мюнхене продемонстрировали новый Opel Astra Sports Tourer Electric. Электрический универсал поступает в продажу в Европе вслед за хэтчбеком Astra и будет стоить от 43 490 евро. Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.

Opel Astra Sports Tourer Electric, Opel Astra, универсал Opel Astra, электромобиль Opel Astra Fullscreen
Универсал на 26 см длиннее хэтчбека
Фото: carscoops.com
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Универсал Opel Astra Sports Tourer Electric достигает 4,64 м в длину, то есть он на 26 см больше хэтчбека. Семейный электромобиль обладает вместительным багажником объемом 516 л в обычном состоянии и 1553 л – со сложенными задними сиденьями.

Opel Astra Sports Tourer Electric, Opel Astra, универсал Opel Astra, электромобиль Opel Astra Fullscreen
В салоне установлены два 10-дюймовых дисплея
Фото: Stellantis

Электромобиль Opel Astra Sports Tourer оснащен силовой установкой, знакомой по Peugeot e-308 – 156-сильным мотором и батареей емкостью 54 кВт∙ч. Он способен разогнаться до 170 км/ч и обладает запасом хода в 413 км. Зарядка на 80% от быстрой (100 кВт) станции занимает полчаса.

Opel Astra Sports Tourer Electric, Opel Astra, универсал Opel Astra, электромобиль Opel Astra Fullscreen
Объем багажника составляет 516-1553 л
Фото: carscoops.com

Базовый универсал Opel Astra Sports Tourer Electric получил кондиционер, диодные фары и два 10-дюймовых дисплея в салоне. Версия GS добавляет 18-дюймовые диски, спортивные сиденья и камеры кругового обзора. Среди опций есть электропривод двери багажника, матричные фары, панорамная крыша и система полуавтономного вождения.

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