Большой багажник и запас хода свыше 400 км: Opel показал семейный электромобиль (фото)

Универсал Opel Astra Sports Tourer Electric оснащен 156-сильным мотором и способен развить 170 км/ч. Электромобиль обладает вместительным 516-литровым багажником.

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На автошоу в Мюнхене продемонстрировали новый Opel Astra Sports Tourer Electric. Электрический универсал поступает в продажу в Европе вслед за хэтчбеком Astra и будет стоить от 43 490 евро. Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.

Универсал на 26 см длиннее хэтчбека Фото: carscoops.com

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Универсал Opel Astra Sports Tourer Electric достигает 4,64 м в длину, то есть он на 26 см больше хэтчбека. Семейный электромобиль обладает вместительным багажником объемом 516 л в обычном состоянии и 1553 л – со сложенными задними сиденьями.

В салоне установлены два 10-дюймовых дисплея Фото: Stellantis

Электромобиль Opel Astra Sports Tourer оснащен силовой установкой, знакомой по Peugeot e-308 – 156-сильным мотором и батареей емкостью 54 кВт∙ч. Он способен разогнаться до 170 км/ч и обладает запасом хода в 413 км. Зарядка на 80% от быстрой (100 кВт) станции занимает полчаса.

Объем багажника составляет 516-1553 л Фото: carscoops.com

Базовый универсал Opel Astra Sports Tourer Electric получил кондиционер, диодные фары и два 10-дюймовых дисплея в салоне. Версия GS добавляет 18-дюймовые диски, спортивные сиденья и камеры кругового обзора. Среди опций есть электропривод двери багажника, матричные фары, панорамная крыша и система полуавтономного вождения.

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