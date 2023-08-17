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Самый доступный кроссовер Opel показали за год до премьеры (фото)

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Фото: Motor.es | Opel Crossland второго поколения дебютирует в 2024 году

Новый Opel Crossland 2024 станет крупнее и солиднее на вид. Впервые в линейке модели появится электрическая версия.

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Опубликован рендер Opel Crossland второго поколения. Компактный кроссовер презентуют через год. Об этом сообщает сайт Motor.es.

На данный момент новый Opel Crossland 2024 в камуфляже проходит тесты в Германии. Шпионские его фото стали основой для создания рендера.

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Новый Opel Crossland сейчас проходит тесты
Фото: carscoops.com

Компактный кроссовер Opel станет выше и выразительнее на вид. У него высокий капот и мускулистые расширенные крылья. Передняя часть выполнена в фирменной стилистике Opel Vizor.

Новый Opel Crossland напоминает Citroen C3 Aircross, ведь обе модели построены на платформе СМР концерна Stellantis. Также его родственниками будут кроссоверы Jeep Avenger и Fiat 600.

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Тест-драйв кроссовера Opel Grandland: доступный флагман
Тест-драйв кроссовера Opel Grandland: доступный флагман

Opel Crossland 2024 подрастет до примерно 4,3 м в длину. Кроссовер станет просторнее внутри, а его багажник увеличится.

Ожидается, что первым дебютирует электромобиль Opel Crossland. Его силовая установка знакома по собратьям – 156-сильный мотор и батарея емкостью 54 кВт∙ч. Запас хода должен превысить 400 км.

Позже появятся бензиновые 1,2-литровые турбомоторы мощностью 100 и 136 л. с., причем их дополнят 48-вольтной гибридной установкой.

Ранее Фокус сообщал, что Opel показал, как будет выглядеть новый кроссовер Grandland второго поколения.

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