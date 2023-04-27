Семь мест и авангардный дизайн: представлен новый компактный кроссовер Citroen (фото)
Кроссовер Citroen C3 Aircross подрос в размерах и стал ярче на вид. Впервые в линейке модели появилась семиместная версия.
В Индии презентовали новый Citroen C3 Aircross. Компактный кроссовер поступит в продажу с конца нынешнего года. Подробности модели раскрыли на сайте Autocar.
Дизайн авто нового поколения стал более "внедорожным" и выдержан в духе нового кроссовера Citroen C3. У авто высокий капот, мускулистые расширенные крылья и толстые вертикальные задние стойки крыши. Передняя часть выполнена в авангардном фирменном стиле – с фарами, напоминающими логотипы Citroen.
Новый Citroen C3 Aircross 2024 существенно подрос по сравнению с предшественником и достиг 4,3 м в длину при колесной базе в 2,67 м. Клиренс кроссовера увеличен до 200 мм.
Возросшие размеры позволили существенно увеличить внутреннее пространство авто. В некоторых странах предложат даже семиместную версию Citroen C3 Aircross. В пятиместной же конфигурации объем багажника составляет 444-511 л.
Внутри компоновка передней панели осталась знакомой. В то же время появился цифровой щиток приборов, а сенсорный дисплей мультимедиа увеличен до 10,2 дюймов в диагонали.
Кроссовер Citroen C3 Aircross 2024 дебютировал с 1,2-литровым бензиновым турбомотором на 110 л. с. и 6-ступенчатой механической КПП. Позже появится 6-ступенчатый автомат.
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