На смену Megane: Renault готовят новый недорогой кроссовер (фото)

Новый кроссовер Renault займет нишу между моделями Captur и Austral. Его предложат в бензиновых и гибридной версиях, а также с заводским ГБО.

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Модельный ряд Renault пополнит новый кроссовер С-класса. Модель должны представить в 2024 году и на сайте Motor.es опубликованы первые ее рендеры.

Кроссовер Renault станет своего рода преемником Megane. Как известно, ее не сняли с производства, но новый Renault Megane стал электромобилем и существенно подорожал. В С-классе у Renault сейчас нет недорогой модели и именно эту нишу займет будущий кроссовер.

Длина авто составит около 4,3 м Фото: Motor.es

Автомобиль построят на платформе CMF-B, как и Renault Captur, однако он будет крупнее (но при этом компактнее, чем Renault Austral). Длина составит около 4,3 м – на уровне хэтчбека Renault Megane предыдущего поколения.

Судя по рендерам, дизайн кроссовера будет выдержан в духе Renault Captur – с покатой крышей и рельефными боковинами. Не исключено, что появятся изогнутые ходовые огни в стиле нового Renault Clio.

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Ожидается, что кроссовер Renault получит бензиновые 1,3-литровые турбомоторы на 140 и 160 л. с., а также 140-сильную гибридную установку E-Tech. Кроме того, ожидается версия с заводским ГБО.

Ранее Фокус сообщал, что флагманский кроссовер Renault снимут с производства и его заменят сразу две модели.

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