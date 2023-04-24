Стильно и дешево: Suzuki начинают продажи самого доступного в мире купе-кроссовера (фото)

Suzuki Fronx отличается выразительным дизайном с покатой крышей и мускулистыми расширенными крыльями. Бюджетная модель довольно богато оснащена.

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Новый Suzuki Fronx поступил в производство и выходит на рынок. Модель будет стоить от 9000 до 11 300 долларов и станет самым дешевым в мире купе-кроссовером. Об этом сообщает официальный сайт Suzuki.

Пока кроссовер Suzuki Fronx 2023 доступен только в Индии — именно там налажена сборка модели. Впрочем, вскоре он должен появиться и на глобальном рынке и сменить хэтчбек Suzuki Baleno, который продавали в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке.

У кроссовера покатая купеобразная крыша Фото: Suzuki

Новый Suzuki Fronx построен на платформе Baleno и сохраняет отдельные черты модели вроде широкой решетки радиатора. В то же время у него покатая купеобразная крыша, высокая оконная линия и мускулистые расширенные крылья. По габаритам кроссовер сопоставим с предшественником.

Размеры Suzuki Fronx 2023:

длина — 3995 мм;

ширина — 1765 мм;

высота — 1550 мм;

колесная база — 2650 мм.

У авто мускулистые расширенные крылья Фото: Suzuki

В салоне руль, приборы и центральная панель с 9,0-дюймовым сенсорным дисплеем позаимствованы у возрожденного Suzuki Grand Vitara. Объем багажника Fronx составляет 308 л.

Бюджетная модель весьма неплохо оснащена. Базовая комплектация Suzuki Fronx 2023 включает бесключевой доступ, климат-контроль, парктроник и ESP.

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Топовый вариант получил диодные фары, проекцию на лобовое стекло, камеры кругового обзора, круиз-контроль и беспроводную зарядку для смартфонов. Также установлены системы автоматического торможения и удержания в полосе.

Часть деталей салона позаимствовали у нового Suzuki Grand Vitara Фото: Suzuki

На выбор доступны 1,2-литровый бензиновый двигатель мощностью 90 л. с. и 1,0-литровый турбомотор на 100 л. с. В первом случае предложат 5-ступенчатые механическую и роботизированную КПП, во втором – механику и 6-ступенчатый автомат.

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