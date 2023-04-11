Renault снимут с производства свой самый стильный кроссовер: известна причина

Купе-кроссовер Renault Arkana представлен на европейском рынке с 2020 года. Модель предложена не только в бензиновой, но и в гибридной версии.

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Бюджетный купе-кроссовер Renault Arkana прекратят продавать в Европе до 2025 года. Новое поколение модели не планируется. Об этом стало известно журналистам испанского сайта Motor.es.

Причиной такого решения является введение новых эко-норм Евро-7 с 2026 года. Чтобы соответствовать им, авто с двигателями внутреннего сгорания должны быть оснащены дорогостоящим оборудованием – это увеличит стоимость авто более, чем на 2000 долларов.

Renault Arkana ранее собирали в Запорожье Фото: ЗАЗ

Подорожание особенно больно ударит по бюджетным авто. По этой причине ряд автопроизводителей планируют отказаться от некоторых недорогих моделей.

Напомним, что Renault Arkana представили в 2019 году и он остается единственным купе-кроссовером марки. Стильная и недорогая модель была построена на платформе B0, как и Renault Duster. Некоторое время Arkana даже собирали в Украине на ЗАЗе.

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В Европе кроссовер Renault Arkana продают с 2020 года, причем эта версия существенно отличается от глобальной. Она использует архитектуру CMF-B и даже доступна в гибридном исполнении. Всего за 2021-2022 годы в Европе продано 113,5 тыс. Arkana.

Хотя Renault Arkana прекратят выпускать, в линейке марки все же будет купе-кроссовер. Новая модель появится в начале 2024 года, а построят ее на базе Renault Austral.

Также Фокус писал, что новый Renault Espace 2023 превратился в семиместный кроссовер.