Renault снимут с производства свой самый стильный кроссовер: известна причина
Купе-кроссовер Renault Arkana представлен на европейском рынке с 2020 года. Модель предложена не только в бензиновой, но и в гибридной версии.
Бюджетный купе-кроссовер Renault Arkana прекратят продавать в Европе до 2025 года. Новое поколение модели не планируется. Об этом стало известно журналистам испанского сайта Motor.es.
Причиной такого решения является введение новых эко-норм Евро-7 с 2026 года. Чтобы соответствовать им, авто с двигателями внутреннего сгорания должны быть оснащены дорогостоящим оборудованием – это увеличит стоимость авто более, чем на 2000 долларов.
Подорожание особенно больно ударит по бюджетным авто. По этой причине ряд автопроизводителей планируют отказаться от некоторых недорогих моделей.
Напомним, что Renault Arkana представили в 2019 году и он остается единственным купе-кроссовером марки. Стильная и недорогая модель была построена на платформе B0, как и Renault Duster. Некоторое время Arkana даже собирали в Украине на ЗАЗе.Важно
В Европе кроссовер Renault Arkana продают с 2020 года, причем эта версия существенно отличается от глобальной. Она использует архитектуру CMF-B и даже доступна в гибридном исполнении. Всего за 2021-2022 годы в Европе продано 113,5 тыс. Arkana.
Хотя Renault Arkana прекратят выпускать, в линейке марки все же будет купе-кроссовер. Новая модель появится в начале 2024 года, а построят ее на базе Renault Austral.
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