Renault знімуть з виробництва свій найбільш стильний кросовер: відома причина

Купе-кросовер Renault Arkana представлений на європейському ринку з 2020 року. Модель запропонована не лише в бензиновій, а й у гібридній версії.

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Бюджетний купе-кросовер Renault Arkana припинять продавати у Європі до 2025 року. Нове покоління моделі не планується. Про це стало відомо журналістам іспанського сайту Motor.

Причиною такого рішення є запровадження нових еко-норм Євро-7 з 2026 року. Щоб відповідати їм, авто з двигунами внутрішнього згоряння мають бути оснащені дорогим обладнанням – це збільшить вартість авто більш ніж на 2000 доларів.

Renault Arkana раніше збирали у Запоріжжі Фото: ЗАЗ

Подорожчання особливо боляче вдарить у бюджетні авто. З цієї причини низка автовиробників планують відмовитися від деяких недорогих моделей.

Нагадаємо, що Renault Arkana представили у 2019 році і він залишається єдиним купе-кросовером марки. Стильна та недорога модель була побудована на платформі B0, як і Renault Duster. Якийсь час Arkana навіть збирали в Україні на ЗАЗі.

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У Європі кросовер Renault Arkana продають з 2020 року, причому ця версія суттєво відрізняється від глобальної. Вона використовує архітектуру CMF-B і навіть доступна у гібридному виконанні. Усього за 2021-2022 роки в Європі продано 113,5 тис. Arkana.

Хоча Renault Arkana припинять випускати, в лінійці марки все ж таки буде купе-кросовер. Нова модель з'явиться на початку 2024 року, а збудують її на базі Renault Austral.

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