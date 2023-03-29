У Єврокомісії розповіли, як зміняться ціни на авто після запровадження еко-норм Євро-7

Більшість європейських автовиробників не підтримують запровадження норм Євро-7. За їхніми словами, це поспішне та необдумане рішення.

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Експерти розповіли, як норми щодо шкідливих викидів для транспорту Євро-7 вплинуть на вартість нових автомобілів. Про це повідомили на сайті Reuters.

Норми Євро-7 мають набути чинності в Європі з 2025 року для легкових авто та з 2027 року для вантажівок та автобусів. У Єврокомісії пропонують розширити тестування викидів CO2 під час водіння.

Більшість європейських автовиробників виступили проти запровадження норм Євро-7. За їх словами, це надто поспішне рішення, яке значно збільшить вартість нових автомобілів.

Глава концерну Stellantis Карлос Таварес заявив, що через Євро-7 автовиробникам доведеться витратити десятки мільярдів євро на виробництво нових електромобілів. Він зазначив, що це вигідніше, ніж виробляти бюджетні авто з ДВЗ.

Глава відділу урядових справ Volvo Cars Маттіас Йоханссон вважає, що виробники не встигнуть внести необхідні зміни до своїх двигунів до 2025 року. Гендиректор Iveco Герріт Маркс назвав пропозицію Єврокомісії "дурною".

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Європейська асоціація автовиробників підрахувала, що норми Євро-7 піднімуть вартість нових автомобілів приблизно на 2160 доларів. У Європейській комісії прогнозують збільшення середньої ціни на бюджетні моделі від 160 до 2800 доларів.

Раніше Фокус розповів, що Європейський Союз переглянув умову заборони продажу бензинових і дизельних авто з 2035 року після обговорення з Німеччиною.