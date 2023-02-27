Skoda збирається припинити випуск трьох популярних моделей: названо причину
Ці три популярні моделі стануть вигідними для виробництва, якщо новий екологічний стандарт Євро-7 буде ухвалено. Деякі автомобілі з ДВЗ можуть замінити електромобілями.
Skoda можуть припинити випускати три свої популярні моделі авто. У цьому винний новий екологічний стандарт Євро-7. Про це повідомили на сайті Motor.es.
Екологічні вимоги до стандарту Євро-7 не сподобалися багатьом автовиробникам. Через них випуск бюджетних моделей стає надто дорогим.
Профспілки Skoda вже заявили, що бренд може припинити виробництво трьох моделей. Дві з них неймовірно популярні у Європі.
2025 року в Брюсселі відбудеться зустріч, на якій буде обговорено питання запровадження стандарту Євро-7. Саме там автовиробники матимуть змогу висловити свою думку.
Голова виробничої ради Skoda Ярослав Повшик поділився, що моделі Kamiq, Scala та Fabia можуть зняти з конвеєра. Через це бренд втратить величезну частку прибутку.
Ці три моделі становлять значний 31% від загального обсягу продажів виробника. Новий стандарт Євро-7 зробить їхнє виробництво недоцільним.Важливо
Зі схожими проблемами зіткнуться й інші автовиробники. Зокрема, бренди концерну Volkswagen AG також можуть втратити свої бюджетні моделі авто.
Раніше Фокус писав, що Bentley припинять випуск моделей з 6,0-літровим турбованим W12.