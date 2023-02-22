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Авто

Bentley відмовляються від своїх найпотужніших моделей: названо причину

Bentley Mulliner Batur, Bentley Batur, Bentley Bentayga, Bentley W12
Фото: Bentley | Bentley Mulliner Batur стане прощальною моделлю марки з W12

Двигун Bentley W12 випускають із 2003 року. Ним оснащують топові версії Bentayga, Continental GT і Flying Spur, а раніше цей двигун також встановлювали на Audi і Volkswagen.

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Bentley припинять випуск моделей з 6,0-літровим турбованим W12. Виробництво двигуна припинять у квітні 2024 року. Про це повідомляє офіційний сайт британського бренду.

Причиною такого рішення є турбота про екологію. Двигун W12 не впишеться в нові екостандарти Євро-7 і його вирішили не доопрацьовувати, а сконцентруватися на моторах V8 та гібридних установках з V6. А з 2030 року усі Bentley стануть електричними.

Bentley Mulliner Batur, Bentley Batur, Bentley Bentayga, Bentley W12 Fullscreen
Двигун Bentley W12 збирають вручну
Фото: Bentley

Наразі 6,0-літрові W12 потужністю 635-660 к. с. встановлюють на топові версії Bentley Bentayga, Continental GT та Flying Spur. Двигуни збирають вручну за 6,5 годин.

Своєрідною прощальною моделлю з W12 є Bentley Mulliner Batur. Ексклюзивне купе отримало 750-сильну версію двигуна і стало найпотужнішим серійним авто за всю історію марки.

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Двигун W12 об'ємом 6,0 л дебютував ще у 2003 році, а у 2015 році представили його друге покоління. Усього випущено 105 тисяч Bentley з цим мотором, а ще його встановлювали на Audi A8, Volkswagen Phaeton та Touareg.

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