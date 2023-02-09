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Авто

Компанія Девіда Бекхема перетворила рідкісний вінтажний Bentley на потужний електрокар (фото)

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Bentley S2 Continental 1961 оснастили 400-сильним електромотором

Усього випустили лише три купе Bentley S2 Continental. Електрифікація зробила вінтажне авто швидшим — тепер воно розганяється до 100 км/год за 6,9 с.

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Компанія Lunaz Design, що спеціалізується на переробленні ретро-авто в електрокарі, презентувала своє творіння. На цей раз британці доопрацювали раритетний Bentley S2 Continental 1961 року. Про це повідомляється на офіційній сторінці Lunaz Design в Instagram.

Bentley S2 Continental Lunaz, Bentley S2 Continental, Bentley S2, Bentley Continental, електромобіль Bentley Fullscreen
Усього існує лише чотири купе Bentley S2 Continental

Купе Bentley S2 Continental — рідкісна колекційна модель, адже всього випущено лише чотири таких авто. З усім тим, її все ж таки вирішили переробити в електрокар.

Замість 6,2-літрового V8 тепер встановлений електродвигун на 400 к. с. Купе стало вдвічі потужнішим і здатним розігнатися до 100 км/год за 6,9 с. Акумуляторна батарея на 80 кВт∙год забезпечує запас ходу 400 км.

Bentley S2 Continental Lunaz, Bentley S2 Continental, Bentley S2, Bentley Continental, електромобіль Bentley Fullscreen
Запас ходу складає близько 400 км

Крім того, тюнінг Bentley Continental S2 включає встановлення сучасних електропідсилювачів керма та активної підвіски. Уповільнюють нові дискові гальма з функцією рекуперації.

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Візуально Bentley S2 Continental не змінився і лише відреставровано до оригінального стану. Його салон оздоблений дорогою шкірою та деревом, а на панелі приладів з'явилися індикатори потужності та запасу ходу.

Bentley S2 Continental Lunaz, Bentley S2 Continental, Bentley S2, Bentley Continental, електромобіль Bentley Fullscreen
Салон оздоблений шкірою та деревом

Це вже не перший Bentley S2, перетворений на електромобіль фахівцями Lunaz Design, але раніше таким чином тюнінгували тільки седани та лімузини марки. Крім того, компанія електрифікувала старовинні Range Rover, Jaguar та Aston Martin. До речі, одним із її співвласників є Девід Бекхем.

Також Фокус повідомляв, що Ferrari випустили електромобіль із дизайном як у знаменитої моделі 50-х років.