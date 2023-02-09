Компанія Девіда Бекхема перетворила рідкісний вінтажний Bentley на потужний електрокар (фото)

Усього випустили лише три купе Bentley S2 Continental. Електрифікація зробила вінтажне авто швидшим — тепер воно розганяється до 100 км/год за 6,9 с.

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Компанія Lunaz Design, що спеціалізується на переробленні ретро-авто в електрокарі, презентувала своє творіння. На цей раз британці доопрацювали раритетний Bentley S2 Continental 1961 року. Про це повідомляється на офіційній сторінці Lunaz Design в Instagram.

[ + – ] Усього існує лише чотири купе Bentley S2 Continental

Купе Bentley S2 Continental — рідкісна колекційна модель, адже всього випущено лише чотири таких авто. З усім тим, її все ж таки вирішили переробити в електрокар.

Замість 6,2-літрового V8 тепер встановлений електродвигун на 400 к. с. Купе стало вдвічі потужнішим і здатним розігнатися до 100 км/год за 6,9 с. Акумуляторна батарея на 80 кВт∙год забезпечує запас ходу 400 км.

[ + – ] Запас ходу складає близько 400 км

Крім того, тюнінг Bentley Continental S2 включає встановлення сучасних електропідсилювачів керма та активної підвіски. Уповільнюють нові дискові гальма з функцією рекуперації.

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Візуально Bentley S2 Continental не змінився і лише відреставровано до оригінального стану. Його салон оздоблений дорогою шкірою та деревом, а на панелі приладів з'явилися індикатори потужності та запасу ходу.

[ + – ] Салон оздоблений шкірою та деревом

Це вже не перший Bentley S2, перетворений на електромобіль фахівцями Lunaz Design, але раніше таким чином тюнінгували тільки седани та лімузини марки. Крім того, компанія електрифікувала старовинні Range Rover, Jaguar та Aston Martin. До речі, одним із її співвласників є Девід Бекхем.

Також Фокус повідомляв, що Ferrari випустили електромобіль із дизайном як у знаменитої моделі 50-х років.